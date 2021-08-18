Вивезли у багажнику: на Миколаївщині 3 чоловіків побили підлітка

У Баштанському районі Миколаївської області вночі 14 серпня 3 чоловіків викрали 17-річного підлітка. Вони схопили хлопця та силоміць запхали у багажник автомобіля.

Чоловіки були п'яні

Нападники відвезли мешканця села Березнегувате на автомобілі ВАЗ-2106 за межі населеного пункту. Там вони його побили.

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Попередньо відомо, що конфлікт між ними стався через особисті неприязні стосунки,

– розповіли у поліції.

Там додали, що хлопці були п'яні.

Постраждалий звернувся за допомогою до медиків. Ті встановили на його тілі ушкодження та подзвонили правоохоронцям.



Троє чоловіків вивезли підлітка в багажнику автомобіля

Що загрожує нападникам

Поліцейські встановили особи викрадачів. Ними виявилися мешканці сусіднього села віком 21, 22 та 23 роки. 17 серпня їм повідомили про підозру у викраденні людини.

Тепер зловмисникам загрожує до 5 років ув'язнення. Нараз триває слідство.