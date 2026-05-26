Демпінг провалився: на Житомирщині викрили "бюджетних" перевізників ухилянтів

ДПСУ затримала мешканців Вінниччини, які незаконно вивозили чоловіків за кордон. За свої послуги зловмисники брали з ухилянтів лише 10 тисяч гривень.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Що відомо про затриманих та операцію ДПСУ?

На Житомирщині ДПСУ викрила злочинну схему з вивезення чоловіків за кордон. Операцію проводили співробітники 9 прикордонного загону.

Спочатку ДПСУ зупинила 2 автомобілі на Житомирщині. У першому авто перебувала жінка, яка виконувала роль "розвідниці", а в другій машині сидів чоловік, який віз 4 ухилянтів.

Чоловік та жінка – місцеві мешканці з Вінниччини, які намагалися отримати по 10 тисяч гривень з кожного ухилянта. На місце подій також прибули правоохоронці.

Зловмисників оперативно затримали та повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів у складі групи.

Розслідування досі триває, а слідчі встановлюють усі обставини. Зловмисникам загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі.

Інші схожі випадки в Україні

Депутата Харківської міськради підозрюють у причетності до схеми незаконного виїзду чоловіків з України до Румунії за 17 тисяч доларів.

Слідство встановило, що схема реалізовувалася разом з барменом, з яким підозрюваний обговорював деталі через месенджер Threema.

У Києві затримали 38-річного чоловіка, підозрюваного в організації незаконного виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон за 23 000 доларів. Йому загрожує від 7 до 9 років ув'язнення за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України.