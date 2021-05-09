Бурштиновий рекорд: виявили одне з найбільших у Європі родовищ коштовного каміння

За інформацією Національної асоціації добувної промисловості, Україна посідає друге місце у світі за покладами бурштину. Проте офіційний видобуток "сонячного каменю" складає лише 5% від реальних обсягів.

Решта – продукт "тіні", як й імпорт, що зводиться до контрабанди. Останніми роками саме вона обвалила світові ціни на бурштин. Проте нещодавно з'явився новий кримінальний "стартап", який у майбутньому може "переплюнути" усі інші.

До теми В Україні відзначають День прикордонника: цікаві факти з історії "зелених беретів"

Як прикордонники викрили "бурштиновоз"

Посеред ночі прикордонники Львівського загону зупинили мікроавтобус, який прямував до Польщі через пункт пропуску Шегині.

На авто "зелені берети" вже мали оперативну інформацію. Відтак разом з митниками її й перевірили – мікроавтобус виявився "бурштиновозом".

На відповідному відео добре видно, як його конструкцію "збагатили" коштовностями на 66 кілограмів. Поки що це рекорд сезону.

Також у Шегинях нещодавно виявили 9 кілограмів "улову". Загалом щороку прикордонники знаходять у схованках кілька центнерів сировини та прикрас із бурштину. Проте на зміну цьому кримінальному бізнесу приходить інший, прибутковіший.

Прикордонники виявили 66 кілограмів коштовностей: дивіться відео

Що виявили у родовищі коштовного каміння

Хорошів, що на Житомирщині, до децентралізації був райцентром під назвою Володарськ-Волинський. Просто під будинками та навколишніми лісами розташоване одне з найбільших у Європі родовищ коштовного каміння, там є:

кварц;

гірський кришталь;

берил;

моріон.



На Житомирщині – одне з найбільших у Європі родовищ коштовного каміння / Скриншот з відео програми "Кордон.UA"

Проте найголовніше – унікальний топаз, відомий на весь світ своїми розмірами та насиченим кольором. Його природу вчені не розгадали й досі. Зразки самоцвітів є у місцевому музеї коштовного й декоративного каміння.

Прибутковий бізнес для "чорних ювелірів"

Водночас саме топази з Волинського родовища прикрашають корону "Міс Україна Всесвіт". Однак насправді з добуванням і збутом народних скарбів все не так просто. Прибутковий бізнес взялися освоювати "чорні ювеліри".

Нещодавно Служба безпеки викрила масштабну кримінальну схему – самоцвіти з Волинського родовища обробляли на ювелірному заводі та без оформлення дозволів вивозилось на аукціони у Північній Америці.



СБУ викрила масштабну кримінальну схему щодо самоцвітів / Фото пресслужби СБУ

За інформацією СБУ, під час операції вилучили приблизно 2 тонни коштовностей. Тож поряд з "бурштиновою" контрабандою набирає обертів і "самоцвітова".

Про "війну віскі" між Данією та Канадою, контрабанду, що літає та пакунки з російськими ліками – дивіться у програмі.