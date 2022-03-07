Вийдуть на вулиці, коли не матимуть їжі, – Муждабаєв сказав, чи може Росія змінитись

В росіян – загальний синдром безпорядності. Всі спроби українцям зрозуміти окупантів – марні.

Адже вільні люди ніколи не відчували себе об'єктом. Про це в ефірі 24 каналу сказав український журналіст Айдер Муждабаєв.

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Заклики до росіян "виходьте на вулицю" – марнування часу

Він пояснив, що людині притаманно бути суб'єктом – "я вирішую, я хочу або не хочу". Однак в росіян інша психологія – "що з нами зроблять, те й буде", "ми живемо в умовах, які нам пропонують".

Усі звернення до росіян "виходьте на вулицю" – це марнування часу. На них подіє винятково шлунок.

Вони вийдуть на вулиці тільки тоді, коли не буде що їсти, коли в державі не буде грошей, коли Володимир Путін не зможе сплачувати вже не такі великі зарплати тощо,

– наголосив Муждабаєв.

За його словами, Росія може змінитися лише за умов, в яких опинився Радянський Союз наприкінці свого існування. "Жодних закликів, аргументів про мораль, людяність. Вони просто не працюють", – додав журналіст.

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