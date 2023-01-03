Хто з чоловіків має право виїжджати з України під час мобілізації у 2023 році

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну військово-політичне керівництво України розширило перелік чоловіків, які мають право на виїзд за кордон під час воєнного стану.

Зараз в Україні тривають загальна мобілізація та воєнний стан. Усі чоловіки віком від 18 до 60 років можуть бути мобілізовані й не можуть виїжджати за межі України. Але законодавство передбачає право для чоловіків на виїзд за кордон на декількох підставах. Про це пише 24 канал.

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Кому можна виїжджати за кордон

Передусім кордон не забороняли перетинати юнакам до 18 років та чоловікам у віці 60+. Також за кордон можуть виїжджати ті чоловіки, які постійно мешкають на території іншої держави за наявності відповідних позначок у паспорті й близькі родичі яких загинули або зникли безвісти під час проведення АТО/ООС.

Проте деяким категоріям чоловікам у віці від 18 до 60 років теж можна виїжджати за кордон.

Зокрема чоловікам з інвалідністю.

Особи, які за станом здоров'я отримали відстрочку від мобілізації або зняті з військового обліку за рішенням ВЛК та мають відповідні документи, які посвідчують це;

Осооби із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалі у зв’язку з військовою агресією Росії проти України, на лікування із пред’явленням відповідних документів.

Також є окремі правила для тат. Зокрема межі країни можуть полишати батьки, які:

мають 3 та більше неповнолітніх дітей;

якщо самостійно виховують дитину до 18 років;

опікуни/усиновлювачі неповнолітніх дітей-сиріт;

якщо виховують дітей віком до 18 років з інвалідністю;

батьки повнолітніх дітей з інвалідністю І чи ІІ групи;

батьки двох дітей віком до 18 років, які супроводжують вагітну дружину.

Також за кордон може виїхати чоловік, який забезпечує постійний догляд про родича або ж якщо один із батьків або дружина є особою з інвалідністю І чи ІІ групи. Для дозволу на виїзд потрібні документи, що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність, факт догляду.

Представники професій, яким можна за кордон

Члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських судах, судах внутрішнього плавання;

Працівники залізничного транспорту;

Авіаційний персонал, який їде у відрядження чи на навчання;

Наукові та науково-педагогічні працівники за наявності військово-облікових документів із записом про відстрочку від призову та документів, що підтверджують мету виїзду;

Студенти, які навчаються за кордоном і мають документи, які підтверджують факт прийняття до ВНЗ за кордоном, та факт оплати навчання;

Водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;

Водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу;

Діячі культури для благодійного збору коштів та представлення країни на міжнародній арені;

Спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах;

Політики та депутати, які мають відповідний дозвіл на основі підстав для поїздки;

Студенти, які навчаються в Україні, аспіранти, асистенти й докторанти не мають права на виїзд за кордон, але отримують відстрочку від мобілізації під час воєнного стану.