Хто з чоловіків має право виїжджати з України під час мобілізації у 2023 році
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну військово-політичне керівництво України розширило перелік чоловіків, які мають право на виїзд за кордон під час воєнного стану.
Зараз в Україні тривають загальна мобілізація та воєнний стан. Усі чоловіки віком від 18 до 60 років можуть бути мобілізовані й не можуть виїжджати за межі України. Але законодавство передбачає право для чоловіків на виїзд за кордон на декількох підставах. Про це пише 24 канал.
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Кому можна виїжджати за кордон
Передусім кордон не забороняли перетинати юнакам до 18 років та чоловікам у віці 60+. Також за кордон можуть виїжджати ті чоловіки, які постійно мешкають на території іншої держави за наявності відповідних позначок у паспорті й близькі родичі яких загинули або зникли безвісти під час проведення АТО/ООС.
Проте деяким категоріям чоловікам у віці від 18 до 60 років теж можна виїжджати за кордон.
- Зокрема чоловікам з інвалідністю.
- Особи, які за станом здоров'я отримали відстрочку від мобілізації або зняті з військового обліку за рішенням ВЛК та мають відповідні документи, які посвідчують це;
- Осооби із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалі у зв’язку з військовою агресією Росії проти України, на лікування із пред’явленням відповідних документів.
Також є окремі правила для тат. Зокрема межі країни можуть полишати батьки, які:
- мають 3 та більше неповнолітніх дітей;
- якщо самостійно виховують дитину до 18 років;
- опікуни/усиновлювачі неповнолітніх дітей-сиріт;
- якщо виховують дітей віком до 18 років з інвалідністю;
- батьки повнолітніх дітей з інвалідністю І чи ІІ групи;
- батьки двох дітей віком до 18 років, які супроводжують вагітну дружину.
Також за кордон може виїхати чоловік, який забезпечує постійний догляд про родича або ж якщо один із батьків або дружина є особою з інвалідністю І чи ІІ групи. Для дозволу на виїзд потрібні документи, що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність, факт догляду.
Представники професій, яким можна за кордон
- Члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських судах, судах внутрішнього плавання;
- Працівники залізничного транспорту;
- Авіаційний персонал, який їде у відрядження чи на навчання;
- Наукові та науково-педагогічні працівники за наявності військово-облікових документів із записом про відстрочку від призову та документів, що підтверджують мету виїзду;
- Студенти, які навчаються за кордоном і мають документи, які підтверджують факт прийняття до ВНЗ за кордоном, та факт оплати навчання;
- Водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;
- Водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу;
- Діячі культури для благодійного збору коштів та представлення країни на міжнародній арені;
- Спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах;
- Політики та депутати, які мають відповідний дозвіл на основі підстав для поїздки;