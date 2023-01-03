Хто з чоловіків має право виїжджати з України під час мобілізації у 2023 році

3 січня 2023, 13:01
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Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну військово-політичне керівництво України розширило перелік чоловіків, які мають право на виїзд за кордон під час воєнного стану.

Зараз в Україні тривають загальна мобілізація та воєнний стан. Усі чоловіки віком від 18 до 60 років можуть бути мобілізовані й не можуть виїжджати за межі України. Але законодавство передбачає право для чоловіків на виїзд за кордон на декількох підставах. Про це пише 24 канал.

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Кому можна виїжджати за кордон

Передусім кордон не забороняли перетинати юнакам до 18 років та чоловікам у віці 60+. Також за кордон можуть виїжджати ті чоловіки, які постійно мешкають на території іншої держави за наявності відповідних позначок у паспорті й близькі родичі яких загинули або зникли безвісти під час проведення АТО/ООС.

Проте деяким категоріям чоловікам у віці від 18 до 60 років теж можна виїжджати за кордон.

  • Зокрема чоловікам з інвалідністю.
  • Особи, які за станом здоров'я отримали відстрочку від мобілізації або зняті з військового обліку за рішенням ВЛК та мають відповідні документи, які посвідчують це;
  • Осооби із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалі у зв’язку з військовою агресією Росії проти України, на лікування із пред’явленням відповідних документів.

Також є окремі правила для тат. Зокрема межі країни можуть полишати батьки, які:

  • мають 3 та більше неповнолітніх дітей;
  • якщо самостійно виховують дитину до 18 років;
  • опікуни/усиновлювачі неповнолітніх дітей-сиріт;
  • якщо виховують дітей віком до 18 років з інвалідністю;
  • батьки повнолітніх дітей з інвалідністю І чи ІІ групи;
  • батьки двох дітей віком до 18 років, які супроводжують вагітну дружину.

Також за кордон може виїхати чоловік, який забезпечує постійний догляд про родича або ж якщо один із батьків або дружина є особою з інвалідністю І чи ІІ групи. Для дозволу на виїзд потрібні документи, що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність, факт догляду.

Представники професій, яким можна за кордон

  • Члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських судах, судах внутрішнього плавання;
  • Працівники залізничного транспорту;
  • Авіаційний персонал, який їде у відрядження чи на навчання;
  • Наукові та науково-педагогічні працівники за наявності військово-облікових документів із записом про відстрочку від призову та документів, що підтверджують мету виїзду;
  • Студенти, які навчаються за кордоном і мають документи, які підтверджують факт прийняття до ВНЗ за кордоном, та факт оплати навчання;
  • Водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;
  • Водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу;
  • Діячі культури для благодійного збору коштів та представлення країни на міжнародній арені;
  • Спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах;
  • Політики та депутати, які мають відповідний дозвіл на основі підстав для поїздки;

Зверніть увагу! Студенти, які навчаються в Україні, аспіранти, асистенти й докторанти не мають права на виїзд за кордон, але отримують відстрочку від мобілізації під час воєнного стану.
Автор: Анастасія Кушпіт