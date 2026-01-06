Виїзд чоловіків за кордон з 1 січня 2026 року: що змінилося

З 1 січня 2026 року в Україні набули чинності оновлені правила виїзду чоловіків за кордон. Насамперед зміни стосуються громадян віком від 23 до 60 років, які працюють у сфері медіа, стратегічних та інформаційних комунікацій. Для інших категорій чоловіків діють чинні норми.

Нові правила передбачають спрощений механізм короткострокового виїзду для окремих професійних груп, а також уточнюють перелік документів, необхідних для перетину кордону. 24 Канал зібрав головні правила та умови для чоловіків, які хочуть перетнути кордон.

Дивіться також Процедури стануть простішими: у Міноборони назвали головні зміни у мобілізації на 2026 рік

Хто з чоловіків може виїхати за кордон?

З 1 січня 2026 року чоловіки віком від 23 до 60 років, які працюють у сфері медіа, стратегічних та інформаційних комунікацій, зможуть отримати дозвіл на виїзд за кордон строком до 60 днів.

У Держприкордонслужбі зазначають, що підставою для цього стане лист від Державного комітету телебачення і радіомовлення із зазначенням мети поїздки, дат виїзду та повернення, а також пункту пропуску.

Без обмежень можуть виїжджати чоловіки віком від 18 до 22 років і старші за 60 років.

Чоловіки віком 23 – 60 років мають право перетинати кордон лише за наявності законних підстав:

за станом здоров'я,

сімейними обставинами,

для навчання,

професійної діяльності,

волонтерської допомоги ЗСУ.

Які документи для цього потрібні?

Для виїзду за кордон необхідно мати закордонний паспорт та військово-обліковий документ – у паперовій або електронній формі. Для представників медіа та стратегічних комунікацій додатково потрібні лист від Держкомтелерадіо та запрошення від іноземної організації з перекладом українською мовою.

Також з жовтня 2025 року для перетину кордонів ЄС діє цифрова система Entry/Exit System (EES), яка передбачає біометричну реєстрацію: фото обличчя, відбитки пальців та фіксацію даних поїздки.

Відсутність необхідних документів або невідповідності в облікових даних можуть стати підставою для відмови у виїзді.

Що відомо про зміни в мобілізації у 2026 році?