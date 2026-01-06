Виїзд чоловіків за кордон з 1 січня 2026 року: що змінилося
- З 1 січня 2026 року чоловіки віком від 23 до 60 років у сфері медіа та стратегічних комунікацій зможуть виїжджати за кордон на строк до 60 днів із дозволом на основі листа від Держкомтелерадіо.
- Для виїзду необхідні закордонний паспорт, військово-обліковий документ, лист від Держкомтелерадіо, запрошення від іноземної організації, а з жовтня 2025 року також реєстрація в системі EES.
З 1 січня 2026 року в Україні набули чинності оновлені правила виїзду чоловіків за кордон. Насамперед зміни стосуються громадян віком від 23 до 60 років, які працюють у сфері медіа, стратегічних та інформаційних комунікацій. Для інших категорій чоловіків діють чинні норми.
Нові правила передбачають спрощений механізм короткострокового виїзду для окремих професійних груп, а також уточнюють перелік документів, необхідних для перетину кордону. 24 Канал зібрав головні правила та умови для чоловіків, які хочуть перетнути кордон.
Хто з чоловіків може виїхати за кордон?
З 1 січня 2026 року чоловіки віком від 23 до 60 років, які працюють у сфері медіа, стратегічних та інформаційних комунікацій, зможуть отримати дозвіл на виїзд за кордон строком до 60 днів.
У Держприкордонслужбі зазначають, що підставою для цього стане лист від Державного комітету телебачення і радіомовлення із зазначенням мети поїздки, дат виїзду та повернення, а також пункту пропуску.
Без обмежень можуть виїжджати чоловіки віком від 18 до 22 років і старші за 60 років.
Чоловіки віком 23 – 60 років мають право перетинати кордон лише за наявності законних підстав:
- за станом здоров'я,
- сімейними обставинами,
- для навчання,
- професійної діяльності,
- волонтерської допомоги ЗСУ.
Які документи для цього потрібні?
Для виїзду за кордон необхідно мати закордонний паспорт та військово-обліковий документ – у паперовій або електронній формі. Для представників медіа та стратегічних комунікацій додатково потрібні лист від Держкомтелерадіо та запрошення від іноземної організації з перекладом українською мовою.
Також з жовтня 2025 року для перетину кордонів ЄС діє цифрова система Entry/Exit System (EES), яка передбачає біометричну реєстрацію: фото обличчя, відбитки пальців та фіксацію даних поїздки.
Відсутність необхідних документів або невідповідності в облікових даних можуть стати підставою для відмови у виїзді.
Що відомо про зміни в мобілізації у 2026 році?
З 1 січня в Україні посилили вимоги до мобілізації чоловіків віком 25–60 років без військового досвіду та 18–60 років із досвідом служби. Також це стосується осіб, яких повторна військово-лікарська комісія визнає придатними до служби.
Окремі мобілізаційні процедури переводять у цифровий формат із використанням електронного Резерв ID. Кабінет Міністрів запускає експериментальний проєкт автоматичної постановки на військовий облік призовників і резервістів.
Міністерство економіки України запровадило оновлені вимоги до бронювання підприємств, зокрема щодо рівня середньої заробітної плати. Компанії з понад 50 працівниками мають забезпечити зарплату щонайменше вдвічі вищу за середню по країні, а підприємства з 20 – 49 співробітниками — утричі вищу.