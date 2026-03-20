Росіяни почали масово шукати, як виїхати з країни після постійного блокування зв'язку

У Росії різко зріс інтерес до виїзду з країни на тлі нових обмежень доступу до інтернету. Після хвилі блокувань і перебоїв у мережі користувачі почали масово шукати способи залишити державу.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Що відомо про виїзд росіян за кордон через проблеми зі зв'язком?

За даними Google, рівень таких пошукових запитів підскочив до 88 балів зі 100 можливих. Це майже повторює пікові показники, які фіксувалися восени 2022 року під час оголошення часткової мобілізації.

Фактично реакція росіян на обмеження інтернету виявилася такою ж, як на мобілізацію. Як свідчить статистика, у подібних кризових ситуаціях громадяни одразу починають шукати варіанти виїзду за кордон.

Статистика Google / Фото Петра Андрющенка

Інтернет для багатьох росіян залишається ключовим джерелом інформації та зв'язку із зовнішнім світом. Тому його обмеження сприймається як сигнал до погіршення ситуації в країні та підштовхує людей до пошуку шляхів еміграції.

Що відомо про обмеження зв'язку в Росії?