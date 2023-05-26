Які умови виїзду за кордон волонтерів і водіїв і скільки часу вони можуть там перебувати

Позаяк в Україні триває повномашстабна війна, то виїзд чоловіків за кордон обмежений. Однак для деяких категорій військовозобов'язаних чоловіків все ж діють виключення.

Про це ексклюзивно для 24 Каналу розповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак. Він наголошує, що під час воєнного стану держкордон можуть перетинати, зокрема, волонтери та водії.

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Хто ухвалює рішення про виїзд чоловіків за кордон

За словами Юрчака, відповідні рішення для водіїв та волонтерів ухвалює Мінінфраструктури або військові адміністрації за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їхнього перевезення.

Обґрунтування робиться у листах. Їх мають право писати:

військові, правоохоронних органів;

військові адміністрації;

медичні заклади;

відправники й адресати гуманітарної допомоги.

Волонтери та водії, які отримали дозволи та необхідні документи, можуть виїжджати за кордон терміном на 30 календарних днів з дня першого перетину кордону,

– наголошує юрист.

Водночас він додає, що у разі перевищення строків перебування за кордоном або зміни мети виїзду за кордон дозвіл про виїзд за межі України скасовується (протягом 7 робочих днів з моменту встановлення фактів порушень).

Важливо пам'ятати, що для виїзду водіїв за кордон повинна бути спеціальна ліцензія на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів.

Яким категоріям чоловіків дозволено виїжджати за межі України

Законом України окреслено категорії чоловіків, які можуть без перешкод покидати територію нашої держави в умовах дії воєнного стану. Це, зокрема:

юнаки до 18 років та чоловіки від 60 років;

особи, які зняті з військового обліку за рішенням військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби, адже обмежено придатні у воєнний час не можуть перетинати кордон;

громадяни України, які постійно мешкають на території іншої держави, за умови перебування на постійному консульському обліку та відповідних відміток в паспортному документі;

чоловіки, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти під час проведення АТО/ООС.

Варто зауважити, що порядок і правила перетину українського кордону під час війни, а також категорії громадян, які можуть це робити, визначає постанова Уряду від 27 січня 1995 року № 57. Однак до неї постійно вносяться зміни та доповнення.