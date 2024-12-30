Перетин кордону: які документи необхідні для виїзду в іншу країну

Умови перетину державного кордону України змінилися через воєнний стан. Перед плануванням поїздки важливо перевірити перелік необхідних документів, щоб уникнути непорозумінь.

Про це розповідає 24 Канал. Перелік документів, які потрібні для перетину кордону, залежить від конкретної ситуації.

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Основні документи для виїзду за кордон

У 2024 році процес перетину кордону змінився, і для подорожей за кордон необхідно ретельно підготувати всі необхідні документи. Незалежно від того, чи ви виїжджаєте самостійно, з дітьми або домашніми улюбленцями, варто точно знати, які документи знадобляться для безперешкодного виїзду.

Для всіх осіб, які планують подорожувати за кордон, обов'язковими є такі документи:

Закордонний паспорт – основний документ для виїзду за межі України.

– основний документ для виїзду за межі України. Віза – якщо країна призначення вимагає візу, її також необхідно отримати завчасно.

– якщо країна призначення вимагає візу, її також необхідно отримати завчасно. Медична страховка – у деяких випадках країни призначення можуть вимагати наявність медичного страхування на період перебування.

Виїзд з дітьми

Коли дитина подорожує з одним із батьків або іншою особою, то необхідно подбати про такі документи:

Закордонний паспорт дитини або свідоцтво про народження для дітей до 14 років.

Нотаріально завірений дозвіл від батька/матері на виїзд дитини за кордон (якщо дитина їде з одним із батьків або з іншою особою).

Також варто перевірити правила в'їзду до країни, оскільки деякі держави можуть мати свої вимоги для неповнолітніх дітей.

Перетин кордону з домашніми улюбленцями

Для подорожей із тваринами існують окремі вимоги. Щоб вивезти собаку, кота чи іншу домашню тварину, потрібно підготувати наступні документи:

Міжнародний ветеринарний паспорт.

Довідка про щеплення – обов'язкові щеплення, зокрема від сказу, повинні бути актуальними на момент подорожі.

– обов'язкові щеплення, зокрема від сказу, повинні бути актуальними на момент подорожі. Мікрочип – для ідентифікації тварини в деяких країнах потрібен чіп.

До того ж варто завчасно ознайомитися з вимогами країни призначення щодо ввезення тварин, оскільки правила можуть суттєво відрізнятися.

Важливі поради для подорожуючих

Перед поїздкою за кордон варто ретельно перевірити терміни дії документів, адже в багатьох країнах закордонний паспорт повинен бути дійсним не менше ніж 3 – 6 місяців після в'їзду. Також не забувайте про страховку, яка може знадобитися в разі медичних непередбачених ситуацій за кордоном.

Щоб уникнути непорозумінь і затримок, перед подорожжю рекомендується зв'язатися з консульствами або посольствами країни, в яку планується поїздка, і дізнатися про актуальні вимоги для іноземців.