Відпустка за кордоном під час мобілізації: для кого це можливо

Попри обмеження на виїзд чоловіків призовного віку за кордон, для певних категорій військовозобов'язаних є винятки. Міністерство юстиції пояснило, чи мають право заброньовані працівники залишати країну у відпустку.

У період дії воєнного стану й загальної мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років обмежені у виїзді за межі країни. Водночас є особи, які мають бронь, не підлягають мобілізації та можуть перетинати кордон, але лише за певних умов. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції.

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Що каже закон: хто може виїжджати за кордон

Відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", заброньовані працівники не підлягають призову, а отже, перебувають на спеціальному обліку, що дає їм підставу на виїзд. Але тут є нюанс: правила чітко регулюють виїзд у відрядження, а от для відпустки – нормативної чіткості немає.

У Мін'юсті пояснюють, що немає окремого нормативного акту, який дозволяв би заброньованим виїжджати саме у відпустку. Через це вирішальне слово – за Державною прикордонною службою, яка керується практичними роз’ясненнями та документами, що надає особа на пункті пропуску.

Держслужбовці, зокрема члени Кабміну, заступники міністрів, прокурори, судді, керівники органів влади, а також депутати місцевих рад не мають права виїжджати у відпустку за кордон під час дії воєнного стану.

Які документи потрібні для виїзду

Щоб поїхати у відпустку за кордон, заброньований працівник має мати при собі:

закордонний паспорт;

паперовий військово-обліковий документ або його електронну копію у додатку "Резерв+" з відміткою про бронювання та внесенням у систему "Оберіг";

витяг з наказу про відпустку (із зазначенням країни, терміну, посади працівника);

додаткові документи, що підтверджують мету поїздки;

відсутність заборон на виїзд або порушень військового обліку.

Попри наявність броні, працівник не має порушувати законодавство або мати будь-яких обмежень на виїзд. В іншому разі прикордонники можуть відмовити у перетині кордону.