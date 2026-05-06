Юнакам 18 – 22 років можуть обмежити виїзд за кордон без БЗВП, – депутат Горбенко
- Депутат Руслан Горбенко пропонує обмежити виїзд чоловіків 18 – 22 років за кордон без проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП).
- Горбенко вважає, що БЗВП може мотивувати молодих людей до служби. Її також можна зробити привабливішою через підвищення грошового забезпечення та використання сучасних технологій.
Народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко висловив ідею щодо змін у правила виїзду чоловіків 18 – 22 роки за кордон. Парламентар пропонує обов'язкову умову для цього – проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП).
Про це Руслан Горбенко сказав в інтерв'ю виданню Telegraf.
До теми Автоматичне продовження відстрочок і підготовка до реформи: якою буде мобілізація у травні
Що сказав нардеп про ідею із БЗВП для чоловіків 18 – 22 перед виїздом за кордон?
Руслан Горбенко зауважив, що він підтримує рішення уряду та президента щодо дозволу виїзду за кордон чоловікам віком 18 – 22 роки. Однак виступає за те, щоб ця категорія громадян пройшла БЗВП.
За словами депутата, саме під час БЗВП можна ефективно працювати з молодими чоловіками та мотивувати їх до служби.
Уже на БЗВП рекрутери, психологи точно зможуть знайти охочих не за тисячу євро працювати в Польщі,
– зазначив він.
Нардеп також нагадав, що влада планує підвищити грошове забезпечення військових, про що раніше говорив Володимир Зеленський. За словами Горбенка, це може зробити службу більш привабливою, зокрема для молоді, у сферах управління дронами та наземними роботизованими комплексами.
Депутат також наголосив на необхідності ширшого використання сучасних технологій у війську.
"Точно треба хлопців берегти та практикувати кожного дня все ширше застосування змішаних систем, коли працюють і дрони, і НРК (наземні роботизовані комплекси – 24 Канал)", – пояснив він.
Руслан Горбенко додав, що застосування штурмових підрозділів має бути крайнім заходом.
Зверніть увагу! Заяви щодо можливої БЗВП для юнаків 18 – 22 років, щоб можна було їздити за кордон, є лише пропозицією, яку обговорюють народні депутати у Верховній Раді. Наразі правила перетину кордону для українців 18 – 22 років залишаються такими, якими їх ухвалив Кабмін у серпні 2025 року.
Тобто перетинати кордон можуть всі чоловіки до 22 років включно, окрім посадових осіб, зокрема членів Кабінету Міністрів та керівників центральних органів виконавчої влади.
Які ще зміни у мобілізації обговорювалися?
Народний депутат Руслан Горбенко також розповідав, що у Верховній Раді наразі не розглядають і не готують законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку в Україні. За словами парламентаря, наразі для цього немає політичної волі та обставин, які б вимагали цього.
Видання "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела писало, що були розмови щодо ідеї мобілізації за принципом лотереї, але зрештою від неї відмовилися. Тепер говорять про безпосередні зміни у підході до мобілізації.
До речі, військовослужбовець ЗСУ, капітан Данило Яковлев в етері 24 Каналу назвав головну проблему мобілізації в Україні. За словами офіцера, зараз склалась ситуація, що якщо у військовозобов'язаного є гроші, то відповідно він має змогу уникнути мобілізації. Яковлев також звернув увагу на невтішний фізичний та моральний стан тих мобілізованих, яких набирають співробітники ТЦК і СП.