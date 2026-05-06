Юнакам 18 – 22 років можуть обмежити виїзд за кордон без БЗВП, – депутат Горбенко

Народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко висловив ідею щодо змін у правила виїзду чоловіків 18 – 22 роки за кордон. Парламентар пропонує обов'язкову умову для цього – проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП).

Про це Руслан Горбенко сказав в інтерв'ю виданню Telegraf.

Що сказав нардеп про ідею із БЗВП для чоловіків 18 – 22 перед виїздом за кордон?

Руслан Горбенко зауважив, що він підтримує рішення уряду та президента щодо дозволу виїзду за кордон чоловікам віком 18 – 22 роки. Однак виступає за те, щоб ця категорія громадян пройшла БЗВП.

За словами депутата, саме під час БЗВП можна ефективно працювати з молодими чоловіками та мотивувати їх до служби.

Уже на БЗВП рекрутери, психологи точно зможуть знайти охочих не за тисячу євро працювати в Польщі,

– зазначив він.

Нардеп також нагадав, що влада планує підвищити грошове забезпечення військових, про що раніше говорив Володимир Зеленський. За словами Горбенка, це може зробити службу більш привабливою, зокрема для молоді, у сферах управління дронами та наземними роботизованими комплексами.

Депутат також наголосив на необхідності ширшого використання сучасних технологій у війську.

"Точно треба хлопців берегти та практикувати кожного дня все ширше застосування змішаних систем, коли працюють і дрони, і НРК (наземні роботизовані комплекси – 24 Канал)", – пояснив він.

Руслан Горбенко додав, що застосування штурмових підрозділів має бути крайнім заходом.

Зверніть увагу! Заяви щодо можливої БЗВП для юнаків 18 – 22 років, щоб можна було їздити за кордон, є лише пропозицією, яку обговорюють народні депутати у Верховній Раді. Наразі правила перетину кордону для українців 18 – 22 років залишаються такими, якими їх ухвалив Кабмін у серпні 2025 року.



Тобто перетинати кордон можуть всі чоловіки до 22 років включно, окрім посадових осіб, зокрема членів Кабінету Міністрів та керівників центральних органів виконавчої влади.

Які ще зміни у мобілізації обговорювалися?

Народний депутат Руслан Горбенко також розповідав, що у Верховній Раді наразі не розглядають і не готують законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку в Україні. За словами парламентаря, наразі для цього немає політичної волі та обставин, які б вимагали цього.

Видання "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела писало, що були розмови щодо ідеї мобілізації за принципом лотереї, але зрештою від неї відмовилися. Тепер говорять про безпосередні зміни у підході до мобілізації.

До речі, військовослужбовець ЗСУ, капітан Данило Яковлев в етері 24 Каналу назвав головну проблему мобілізації в Україні. За словами офіцера, зараз склалась ситуація, що якщо у військовозобов'язаного є гроші, то відповідно він має змогу уникнути мобілізації. Яковлев також звернув увагу на невтішний фізичний та моральний стан тих мобілізованих, яких набирають співробітники ТЦК і СП.