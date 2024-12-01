Хто та як може виїхати за кордон у грудні 2024 року

В Україні у грудні продовжується воєнний стан та мобілізація. Для виїзду за кордон чоловіки мобілізаційного віку повинні мати документи, що підтверджують їхнє право на таку опцію.

Хто та як може перетнути кордон України в останній місяць 2024 року, повідомляє 24 Канал.

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Правила виїзду за кордон у грудні 2024 року

Так, конкретні вимоги щодо виїзду за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років діють згідно з указом президента № 64/2022 та постановою Кабміну № 57.

Так, на кордоні військовозобов'язаних чоловіків обов'язково перевірятимуть наявність військово-облікових документів, чи то паперова, чи електронна версія. Якщо ж таких документів немає, то у виїзді за кордон відмовлять.

Згідно із законодавством, виїзд можливий лише для тих, хто має підтверджену відстрочку від призову, звільнення за станом здоров'я або інші дозволи, що зазначені у військово-облікових документах.

Окрім цього, у ДПСУ перевіряють чоловіка по реєстру військовозобов'язаних. Якщо той перебуває у розшуку, то його передають поліції. Тим, хто має всі необхідні документи, перетин кордону буде доступний без змін.

Чоловіки, які підлягають військовому обліку, можуть виїжджати за кордон за наявності таких підстав:

через стан здоров'я;

для здобуття освіти;

як державні службовці;

через сімейні обставини;

за професійною діяльністю.

У військово-облікових документах має бути відмітка про відстрочку від мобілізації. Цю відмітку можна отримати, подавши до ТЦК документи, що підтверджують законність виїзду.

Як виїхати за кордон, якщо ти студент

Щодо студентів, що з травня 2024 року в межах програм академічної мобільності чоловіки-студенти можуть виїжджати за кордон для стажування. Для цього вони повинні відповідати кільком вимогам:

бути віком від 18 до 22 років;

не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;

брати участь в академічній мобільності на один семестр;

навчатися на денній формі навчання;

здобувати ступінь бакалавра за будь-якою спеціальністю або магістра у медичній, фармацевтичній чи ветеринарній галузях.

Для виїзду за кордон студентам необхідно мати низку документів, зокрема: