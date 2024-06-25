"Кортеж" у складі 4-х мікроавтобусів: на Одещині затримали рекордну кількість ухилянтів

На Одещині викрито черговий канал незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку. Цього разу зловмисники планували вивезти з України сотню громадян.

У селі Обжили Подільського району правоохоронці зупинили "кортеж" у складі 4-х мікроавтобусів, які супроводжував позашляховик з водієм і пасажиром.

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Цікавий "вантаж"

У транспортних засобах на матрацах, прямо на підлозі, сиділи 47 чоловіків призовного віку з Київської, Харківської, Дніпропетровської, Рівненської, Миколаївської, Херсонської та Одеської областей.

Як з'ясувалося, організатори незаконної поїздки усіх їх зібрали за допомогою телеграм-каналів та телеграм-акаунтів. Без жодних гарантій за суму від 5 тисяч до 18,5 тисяч доларів США з однієї особи вони пропонували "мандрівникам" майже стокілометрову подорож до кордону. Далі чоловіки мали рухатися пішки.

Хтось з користувачів заплатив за послугу одразу усю суму, а хтось частину.

Відомо, що спочатку зловмисники планували переправити за кордон сотню осіб. Інші 53 чоловіки не встигли дістатися "точки збору".

Наразі учасників угрупування затримано. Організатором виявився – житель Одеської області. "Промишляти" на вивезенні ухилянтів він почав у травні 2024 року. До угрупування також входив правоохоронець. Він консультував водіїв, як об’їхати блокпости на шляху до кордону. Йому та організатору обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави: організатору – 13,6 мільйонів гривень, правоохоронцю – 3 мільйони гривень.

Всім затриманим ухилянтам старше 25 років виписано протоколи та доставлено до РТЦК.

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