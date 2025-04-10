Перетин кордону під час війни: хто може виїхати з України

Під час воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати з України, однак існує перелік винятків. Деякі категорії військовозобов’язаних можуть перетнути кордон за наявності відповідних документів.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на фацівців юридичної компанії INSEININ. З введенням воєнного стану в Україні та триваючою загальною мобілізацією право чоловіків на виїзд за кордон стало обмеженим.

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Хто має право на виїзд за кордон

Згідно з постановою КМУ №57, право на перетин кордону мають чоловіки, які відповідають певним вимогам:

Чоловіки з інвалідністю: Це включає осіб з І, ІІ або ІІІ групою інвалідності.

Супроводжуючі осіб з інвалідністю: Чоловіки, які супроводжують за кордон дружину або одного з батьків з інвалідністю І або ІІ групи, мають право на виїзд.

Батьки або опікуни дітей з інвалідністю: Чоловіки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років і супроводжують її за кордон.

Доглядальники: Чоловіки, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю І-ІІ групи або недієздатними особами.

Батьки, опікуни або піклувальники, які виховують дітей: Військовозобовʼязані, які мають на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років, або виховують дитину самостійно, також можуть виїжджати.

Сім'ї військових, які загинули або зникли безвісти: Чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, діти, батьки або рідні брати і сестри) загинули або пропали безвісти під час війни з Росією, мають право на виїзд.

Військовозобовʼязані з відстрочкою: Особи, що мають на руках відстрочку від мобілізації, можуть виїхати за кордон на підставі відповідних документів.

Військовозобовʼязані з дітьми: Чоловіки, які самостійно виховують дитину, також мають право виїжджати.

Працівники міжнародних перевезень: Водії транспортних засобів, які працюють на підприємствах з ліцензією на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів.

Які документи потрібні для виїзду

Чоловіки, які здійснюють перетин кордону, повинні мати не тільки стандартний паспорт для виїзду за кордон, але й додаткові документи, що підтверджують їх право на виїзд. Це можуть бути:

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Дипломатичний паспорт або службовий паспорт для представників урядових установ.

Проїзний документ дитини.

Посвідчення моряка або члена екіпажу.

Військово-обліковий документ, що підтверджує статус військовозобовʼязаного.

Для осіб, які виїжджають на підставі відстрочки від мобілізації, необхідно надати електронний документ, що підтверджує наявність відстрочки.

Коли можуть виїхати студенти?

Відповідно до постанови, чоловіки віком від 18 до 22 років, які беруть участь у програмах академічної мобільності та їдуть на навчання в іноземні заклади освіти, також мають право виїхати за кордон.

Право на виїзд з України в умовах воєнного стану є обмеженим, але певні категорії громадян мають можливість перетину кордону з відповідними документами. Важливою умовою є наявність правильних підтверджень, що дають право на виїзд, а також необхідність дотримання встановлених правил для військовозобовʼязаних та інших осіб.