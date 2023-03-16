Які документи потрібні чоловікам для виїзду за кордон під час воєнного стану

Під час воєнного стану виїзд чоловіків призивного віку з України заборонений. Усім, з різних причин та через певні обставини на якийсь час це можливо. Передусім мова про чоловіків, які мають відстрочку від мобілізації.

Для того, щоб на кордоні не виникло проблем, насамперед потрібно власне показати довідку про відстрочку від мобілізації. Про інші важливі нюанси розповів юрист Дмитро Стріченко.

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Оскільки українські чоловіки нерідко виїжджають за межі країни власним автомобілем, то для них також є додатковий список документів, які вимагатимуть співробітники Держприкордонслужби

Які документи потрібні під час виїзду:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт; службовий паспорт; посвідчення особи моряка;

водійське посвідчення;

технічний паспорт на авто;

зелена карта (страхування автомобіля при виїзді за кордон).

! В межах постанови Кабміну № 69 від 27.01.2023 забороняється виїзд певних категорій жінок та чоловіків, які перебувають на державній службі, працюють на підприємствах із часткою володіння держави понад 50% та/або мають бронювання.

Утім, юрист зауважив, що ця норма не поширюється на одиноких батьків дітей віком до 18 років, яких вони їдуть відвідати за кордон. Також винятком є пацієнти іноземних клінік, де вони проходять лікування.

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До слова, РНБО ухвалила указ, згідно з яким ніхто з представників державної служби, а також депутатів не може залишати територію України на час дії воєнного стану.

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