Перетин кордону по-новому: у ДПСУ сказали, що зміниться у зв'язку із цифровізацією

Документи українців, які виїздитимуть за кордон, перевірятимуть по-новому. Тепер інформацію про людину прикордонники в електронному вигляді отримуватимуть з різних систем та реєстрів. Йдеться, зокрема, й про дані з обмеженим доступом.

Як зміниться процес перевірки документів на кордоні у зв'язку з цифровізацією, розповів в ефірі телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко, передає 24 Канал.

Дивіться також Прикордонники затримали ухилянта із двома дружинами: одна справжня, інша – фіктивна

Швидкість і виключення підробок

За словами Демченка, для тих, хто перетинає кордон не передбачається жодних змін. Водночас для прикордонників та інспекторів майбутня діджиталізація нормалізуватиме роботу щодо перевірки документів, зокрема виключить можливість використання людьми підробок.

9 серпня Кабмін надав повноваження Держприкордонслужбі отримувати електронні дані з усіх державних реєстрів і баз щодо громадян, які виїжджають за межі країни, шляхом інформаційного взаємообміну.

Коли постанова набере чинності, ДПСУ з тими держорганами, які є утримувачами окремих баз даних, буде укладати договори для того, щоб узгодити усі моменти щодо використання персональної інформації стосовно осіб, які у подальшому будуть перетинати кордон.

Ймовірно, цифровізація пришвидшить процес перевірки документів. Адже одразу увводячи інформацію про людину, яка проходить паспортний контроль, прикордонники отримуватимуть підтвердження інформації про людину у відповідних базах.