Днями в Україні дозволили виїзд за кордон чоловікам віком до 22 років. Проте є також обмеження для окремих категорій.

Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Хто не зможе виїхати з України до 22 років?

З 28 серпня 2025 року українські чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть безперешкодно перетинати кордон. Норма не поширюється на осіб, які обіймають певні посади у державних органах влади та місцевого самоврядування. Вони, як і раніше, можуть виїжджати лише у службові відрядження.

Для перетину кордону не держслужбовцям необхідні закордонний паспорт та військово-обліковий документ. Його можна представити як в електронній (застосунок "Резерв+"), так і у паперовій формі,

– пояснили у ДПСУ.

Раніше повідомлялось, що, ймовірно, буде дозволено виїзд з України жінкам-депутаткам. Проте, за словами Демченка, наразі немає відповідної постанови.

Що відомо про нещодавні зміни правил перетину кордону?