Укр Рус
24 Канал Новини України Виїзд чоловіків віком від 18 до 22 років: які категорії не мають права перетинати кордон
28 серпня, 14:01
2

Виїзд чоловіків віком від 18 до 22 років: які категорії не мають права перетинати кордон

Дарія Черниш
Основні тези
  • З 28 серпня 2025 року українські чоловіки віком від 18 до 22 років можуть безперешкодно перетинати кордон, крім осіб на державних посадах.
  • Для перетину кордону потрібні закордонний паспорт та військово-обліковий документ, який може бути у електронній або паперовій формі.

Днями в Україні дозволили виїзд за кордон чоловікам віком до 22 років. Проте є також обмеження для окремих категорій.

Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Дивіться також Виїзд чоловіків віком 18 – 22: норма запрацювала, перші чоловіки вже виїхали 

Хто не зможе виїхати з України до 22 років? 

З 28 серпня 2025 року українські чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть безперешкодно перетинати кордон. Норма не поширюється на осіб, які обіймають певні посади у державних органах влади та місцевого самоврядування. Вони, як і раніше, можуть виїжджати лише у службові відрядження.

Для перетину кордону не держслужбовцям необхідні закордонний паспорт та військово-обліковий документ. Його можна представити як в електронній (застосунок "Резерв+"), так і у паперовій формі,
– пояснили у ДПСУ.

Раніше повідомлялось, що, ймовірно, буде дозволено виїзд з України жінкам-депутаткам. Проте, за словами Демченка, наразі немає відповідної постанови.

Що відомо про нещодавні зміни правил перетину кордону?

  • 27 серпня Кабмін опублікував постанову, що регулює виїзд за кордон чоловіків від 18 до 22 років включно.
  • Молодь вищевказаного віку вже можуть виїжджати за кордон. Відповідні зміни набули чинності 28 серпня.
  • Крім того, жінкам-депутаткам місцевих рад, що працюють на громадських засадах, дозволять перетинати державний кордон під час воєнного стану.
  • Правило не поширюється на тих, хто отримує зарплату за роботу в органах місцевого самоврядування.