Війна б закінчилася за 24 години, – Фейгін про потужну зброю, яка потрібна Україні

Озброєння Заходу краще, ніж усі аналоги, якими володіє російська армія. При цьому найсучаснішу свою зброю Захід наразі не поставляє в Україну.

Про це в ефірі 24 каналу заявив російський правозахисник Марк Фейгін. Він підтвердив, що поставки озброєння будуть збільшуватись, адже боєприпаси вичерпуються.

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Серед найсучаснішої зброї Заходу, яку поки не дають Україні, є ракети, винищувачі 5 покоління тощо. За словами фахівця, такої зброї є чимало у Сполучених Штатів, Великій Британії та в Європі.

Війна закінчилась би через 24 години, якби з'явилось таке озброєння Заходу. Це призвело б до катастрофи у російській армії,

– наголосив Фейгін.

Російський правозахисник пояснив, що у такому випадку незрозуміло, чим би відповів Володимир Путін. Однак він припустив, що в Заходу є план для знищення путінського режиму.

Фейгін про озброєння Заходу, яке може знищити армію Росії: дивіться відео