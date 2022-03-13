Війна ближче, ніж вам здається: Садовий нагадав, що від Яворова до НАТО 20 кілометрів

Сьогодні російські ракети бомбардували Міжнародний миротворчий центр. Він розташований за 40 кілометрів від Львова.

Також від полігону лише 20 кілометрів до кордону з Польщею, з ЄС та НАТО. На цьому наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.

До теми Внаслідок обстрілу полігону на Львівщині 9 людей загинули, 57 – травмовані

Джо Байден, Єнс Столтенберг, ви розумієте, що війна ближче ніж ви собі уявляєте? Росія вже на вашому кордоні,

– зазначив мер.

Він вкотре закликав Альянс закрити небо над Україною, оскільки "вже зовсім скоро ця війна може втратити приставку російсько-української".

"У вас є винищувачі, які можуть захистити наше небо. І коли я кажу "наше" то маю на увазі не лише українське", – наголосив Садовий.

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Російські загарбники вранці 13 березня здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у Львівській області.

Ворог випустив 8 ракет.

У результаті атаки 9 людей загинули, ще 57 – отримали травми.

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