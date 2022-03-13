Війна ближче, ніж вам здається: Садовий нагадав, що від Яворова до НАТО 20 кілометрів
13 березня 2022 , 10:17Читать новость на русском
Джерело:телеграм Садового
Сьогодні російські ракети бомбардували Міжнародний миротворчий центр. Він розташований за 40 кілометрів від Львова.
Також від полігону лише 20 кілометрів до кордону з Польщею, з ЄС та НАТО. На цьому наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.
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Джо Байден, Єнс Столтенберг, ви розумієте, що війна ближче ніж ви собі уявляєте? Росія вже на вашому кордоні,
– зазначив мер.
Він вкотре закликав Альянс закрити небо над Україною, оскільки "вже зовсім скоро ця війна може втратити приставку російсько-української".
"У вас є винищувачі, які можуть захистити наше небо. І коли я кажу "наше" то маю на увазі не лише українське", – наголосив Садовий.
Росіяни обстріляли Яворівський полігон на Львівщині: головне
- Російські загарбники вранці 13 березня здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у Львівській області.
- Ворог випустив 8 ракет.
- У результаті атаки 9 людей загинули, ще 57 – отримали травми.
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