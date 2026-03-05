"Ми можемо задавати тон": політолог назвав чіткі вигоди України через протистояння США з Іраном

Операція США проти Ірану послаблює одного з ключових союзників Росії та водночас підвищує роль України як постачальника передових військових технологій. Попри виклики, головне завдання України залишається незмінним – знищувати окупантів

Політолог Микола Давидюк пояснив 24 Каналу, що формується неформальний прозахідний блок за принципом "допомога за допомогу".

Дивіться також: Іран атакував безпілотником аеропорт в Азербайджані: відео наслідків влучання

Чи зможе Україна обміняти дрони на Patriot?

Кампанія США націлена на відрізання Ірану від Китаю. Однак Захід занепокоєний, що це може навпаки зміцнити зв'язок Росії з Китаєм.

Водночас Україна отримує певні переваги: послаблення ключового союзника Росії та зростання ролі українських технологій. Тому країна пропонує союзникам обмінювати дрони-інтерсептори, на які вже є черга, на ракети Patriot.

Роль України у світі зросла – ми можемо задавати тон. Однак є виклик, бо Близький Схід – ключовий ринок збуту нашої аграрки, а зараз перекриті небо та море. Країни, які вважали себе захищеними та робили ставку на Росію, зараз опинилися фактично в облозі,

– сказав Давидюк.

Як війна на Близькому Сході вплине на підтримку України?

Зустріч Фрідріха Мерца з Дональдом Трампом – це фактично обмін: Європа допомагає США на Близькому Сході в обмін на продовження підтримки України, що формує неформальний прозахідний блок.

Тривалість конфлікту непередбачувана, і багато залежить від позиції Китаю, який за логікою мав би підтримати Іран, але поки що цього не зробив.

"Нас чекають виклики – з енергоносіями, нестачею Patriot і відверненням уваги медіа та політиків на Близький Схід. Але наше завдання незмінне – знищувати окупантів, тим більше що на Запорізькому напрямку вже звільнено понад 11 населених пунктів. Іранська війна – не війна Європи, їхня війна – це Росія", – сказав Давидюк.

Зверніть увагу! Політолог Олег Саакян вважає, що через протистояння з Іраном Сполучені Штати можуть затримувати окремі постачання озброєння для України. На його думку, це не матиме критичного впливу на забезпечення української армії засобами ураження.

Як події на Близькому Сході вплинули на ситуацію в Росії?