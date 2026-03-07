У Ірану проблеми, – політтехнолог з Ізраїлю розповів про те, як змінилися обстріли

Операція США та Ізраїля проти Ірану набирає обертів. Іран перебуває під постійними атаками, але й у відповідь обстрілює, зокрема Ізраїль. Проте судячи з динаміки іранських атак, у Тегеран маж великі проблеми.

Політтехнолог Аббас Галлямов, що перебуває в Ізраїлі, розповів 24 Каналу, що відбувається в країні, по якій завдає ударів Іран. Він підсумував наслідки атак по Ізраїлю.

Якою кількістю ракет Іран обстрілює Ізраїль?

"Зараз стріляють вже не так часто, як у перші дні, і зовсім не так часто, як це було під час 12-денної війни 2025 року. Очевидно, що у Ірану проблеми з ракетами, і доволі серйозні", – зауважив він.

Тому що Ізраїль та США за допомогою глибинних бомб, за словами політтехнолога, вже знищили велику кількість іранських складів з ракетами.

Проте ще більша проблема – це дефіцит пускових установок. Їх також багато було знищено ще у 2025-му під час війни. Вже тоді, за його словами, був помітний дефіцит. Якщо в перші дні по Ізраїлю запускали сотні ракет, їхня кількість доходила приблизно 700 – 800 одиниць за раз. То в останні дні війни були залпи з 30 ракет за раз.

Зверніть увагу! За даними західних ЗМІ, Іран під час протистояння із США та Ізраїлем практично не використовував власну авіацію для завдання ударів. Аналітики вважають, що більшість бойових літаків Ірану технічно застарілі та не здатні ефективно протистояти сучасним винищувачам. Іранська авіація впродовж багатьох років не отримувала оновлення через санкції, тому військові не підіймали її в повітря, побоюючись швидкого знищення.

Вже під час минулорічної війни динаміка, як наголосив політтехнолог, була зрозумілою. Очевидно, іранці не змогли повністю відновити запас пускових установок. І цього разу залпу на сотні ракет взагалі не було. Найбільший – кілька десятків, приблизно 30 одиниць. А більшість залпів – буквально кілька ракет.

Іноді бувають часті обстріли, і доводиться по 3 – 4 роза за ніч йти до бомбосховища. Добре, що у сучасних будинках в Ізраїлі в усіх квартирах вони є. Просто йдеш у сусідню кімнату і закриваєшся там. Тому ситуація абсолютно терпима,

– пояснив Аббас Галлямов.

Однак, він додав, попри це, ​​на жаль, за час обстрілів були жертви. Загинуло, за попередніми даними, 13 мирних жителів. У деяких випадках вони просто не ховалися. Наприклад, була розбомблена машина. В інших випадках не встигли зачинити двері у громадське бомбосховище – поки люди заходили, стався вибух. Внаслідок цього загинули дві людини.

Що відбувається на Близькому Сході?