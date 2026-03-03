Виявилось багато "підземних ракет": авіаексперт оцінив військову потужність Ірану

В Ірану є усі можливості для запуску ракет, особливо з мобільних платформ. Є навіть цілі підземні міста, де перебуває велика кількість різних видів озброєння.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап зауважив 24 Каналу, що Іран атакує не тільки ізраїльські об’єкти. Також він почав бити по всіх базах США, а це понад 25 баз.

Які можливості Ірану?

Костянтин Криволап підкреслив, що операція США та Ізраїлю проти іранського режиму була дуже добре підготовлена. Як тільки найвище політичне керівництво цих країн прийшло до висновку, що треба завдавати удару по Ірану, то військові одразу атакували.

Я оцінював, що усі системи, пускові установки будуть значною мірою придушені. Але виявилося, що це не так, що усі можливості Ірану для запуску, особливо з мобільних платформ, існують. Судячи з усього, є цілі підземні міста, де перебуває велика кількість різних видів озброєння,

– пояснив він.

Іран почав завдавати ударів по всіх базах, які перебувають в користуванні американців. Це понад 25 баз. Майже по всіх було завдано ураження. Основні атаки прийшлися по найбільших базах, які розташовані в Катарі, Бехрейні, Кувейті, Йорданії, ОАЕ, Саудівській Аравії.

Крім того, була спроба вдарити безпілотниками по британській базі на Кіпрі. Вона не використовується як військова база. Найімовірніше, як засіб зв'язку. Можливо, ще є щось радіолокаційне. Але по ній також була спроба завдати удару безпілотниками. Однак ця база була захищена.

Цікаво, що авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський розповів про реальні можливості іранської балістики. Вони можуть дістатися навіть Європи. Тому для європейців також є загроза щодо застосування іранських засобів ураження. Іран протягом кількох років лякає весь світ ядерною зброєю.

