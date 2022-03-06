Війна буде жорстокою, але триватиме недовго, – Сенцов
Росія вже 11 добу намагається "взяти" Київ. На щастя, Збройні сили України дають гідну відсіч агресору. Олег Сенцов вважає, що війна триватиме недовго.
Про це експолітв'язень та український режисер сказав в ефірі 24 каналу. За його словами, Росія не витримає затяжних боїв.
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"Скільки (триватиме війна – 24 канал) – я не знаю. Однак розумію, що ця війна буде жорстокою, але триватиме недовго. Довгу війну таку Росія не витримає", – заявив Сенцов.
Той шквал санкцій, який на них піде… Будуть серйозні економічні рухи, це дуже сильно по них вдарить,
– додав експолітв'язень.
Інша сторона пропаганди
Як зазначив Сенцов, те, що відбувається з російською армією – це інша сторона їхньої пропаганди.
"Вони 20 років будували світ, якого не існує, викривлений. Вони в ньому жили і самі вірили в те, що у них велика армія, а Україна – це не держава. Мовляв, українці – це не народ", – зауважив режисер.
Він наголосив, що росіяни завжди вірили в те, що Україною керує "групка націоналістів". Вірили, що тут їх зустрічатимуть з квітами – так їх вчила пропаганда. Однак коли зайшли сюди – все стало на свої місця. Росіяни просто шоковані.