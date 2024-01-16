Нічого хорошого для Росії: які проблеми може спричинити ситуація в Червоному морі

Авіація та бойові кораблі США й Великої Британії 12 січня завдали ударів по військових угруповання хуситів у Ємені, які розгорнули полювання за торговельними суднами у Червоному морі. Єменські бойовики фактично блокують морську торгівлю Заходу.

Які наслідки для Росії матиме конфлікт у Червоному морі, про це 24 Каналу детально розповів доктор економічних наук Ігор Ліпсіц. До слова, ввечері 12 січня під атаку бойовиків Хутів потрапив танкер, який перевозив російську нафту.

Читайте також США приклали до цього руку: ціни на золото зросли на понад 2% після ударів по Ємену

Вплив війни за Червоне море на ціну нафти

З лютого 2022 року світ став на зростаючу смугу числа військових конфліктів. Закінчилася відносно мирна 20-річна смуга, й світ починає вибухати війнами та конфліктами в усіх частинах.

Війна у Червоному морі насамперед впливає на ріст цін на нафту та погіршує стан світової економіки. Для Росії від цього також нічого хорошого не буде.

Нібито нафта подорожчає й Росія отримає більше прибутку, але почнеться рецесія (спад економіки – 24 Канал) у Європі, впаде попит на нафту й знизяться ціни, адже її просто ніхто не купуватиме. Росії як не крути складно знайти таку ситуацію у світовій економіці, де їй було б добре,

– зазначив Ліпсіц.

За його словами, для світу війна у Червоному морі – велика біда, адже можуть бути перекриті транспортні шляхи й виникнуть проблеми. Навіть для Ірану це також матиме негативні наслідки, бо він не зможе вивозити свою нафту.

Залежність Росії від ситуації у світі

У разі перекриття Суецького каналу великі логістичні проблеми виникнуть у Китаю. Пекін не зможе постачати товар у Європу морем.

Якщо контейнеровози доведеться гнати довкола Африки, то виникнуть труднощі з постачанням китайських товарів в Європу. Почне хитатися економіка Китаю, а відповідно й Росії, адже країна-агресор живе експортом нафти в Китай,

– додав доктор економічних наук.

Світ зараз влаштований так, що будь-які варіанти подій негативні для Росії, тому що її економіка слабка й залежна від експорту. Тому будь-які біди на світовому ринку можуть бути трагічними для агресора.

Суецький канал – судноплавний канал в Єгипті. Він з'єднує Середземне й Червоне моря та дозволяє сполучення між Європою й Азією максимально коротким шляхом, замість обходу Африки або перевезення вантажів сушею.

Що спричинило конфлікт у Червоному морі