Війна диктує свої непрості реалії, – Сирський підбив підсумки 2024 року

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав військових з 2025 роком та висловив їм вдячність за захист. Він підбив підсумки того, що сталося на фронті за 2024 рік.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у телеграм-каналі. Окремо він відзначив досягнення українських сил на полі бою за останній рік та назвав ключові моменти.

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Що сказав Сирський

Як зауважив Головком, закінчується вже 11 рік російської агресії проти України, і третій рік, як окупаційні війська намагалися "взяти Київ за три дні". Водночас, як каже Сирський, дехто хотів побачити Україну та її народ знищеними, проте вони недооцінили нашу силу.

Шановні бойові побратими та посестри! Вітаю вас з Новим 2025 роком! Дякую вам за цей рік запеклої і безкомпромісної боротьби! І дякую за незалежність України, яку зберігаємо завдяки вашій силі,

– написав він.

Він пригадав як Силам оборони вдалося зупинити ворожий наступ у 2024 році на території Харківської області та зупинити від захоплення Сумську області. Росіяни прагнули створити свою "буферну зону" на українській території, проте ЗСУ змогли зупинити це.

І, ба більше, українські сили змогли повернути війну і на територію, звідки вона прийшла. Йдеться про операцію у Курській області, яка розпочалася у серпні 2024 року і триває й досі. За це Олександр Сирський також окремо подякував воїнам.

"Дякую кожному і кожній, хто бʼється на найбільш жорстоких напрямках на Донеччині, усім, хто захищає Запоріжжя та Херсонщину. Дякую кожному нашому воїну, який знищує окупанта і виборює для України життя", – ідеться у повідомленні.

За його словами, протягом 2024 року росіяни заплатили найвищу ціну за війну проти України, адже наша армія і всі наші Сили оборони та безпеки України знищили ворожої техніки та живої сили ворога більше, ніж в будь-який із попередніх років війни.

Він акцентував, що Україна повинна зберегти своє життя і незалежність, завоювавши для себе чесний мир, на який заслуговує. Сирський додав, що схиляє голову перед усіма загиблими на війні захисниками та захисницями, зазначивши, що їй не забудуть.

"Війна диктує свої непрості реалії. Але ви, українські воїни, ваша хоробрість та стійкість надихають увесь наш Український народ і наповнюють серця українців вірою. Мусимо перемагати. Маємо зберегти Україну і незалежність. Хай 2025 рік буде часом реалізації нашої мети. Бажаю усім нашим воїнам та їхнім рідним здоров'я, тепла, затишку та швидкої зустрічі – у себе вдома, з перемогою та у мирі", – резюмував він.