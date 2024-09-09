Ворог активно застосовує дрони на фронті: в ОТУ "Харків" відповіли, чи випереджають ЗСУ росіян

На Харківському напрямку фіксується активне використання ворогом артилерії, РСЗВ, застосування важкої броньованої техніки. Однак наші війська випереджають противника у використанні дронів.

Про це в інтерв'ю розповів речник Оперативно-тактичного угруповання "Харків" полковник Віталій Саранцев. За його словами, російські загарбники теж регулярно використовують баражуючі боєприпаси та FPV-дрони на цій ділянці фронту.

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Хто виграє "війну дронів" на Харківському напрямку

Як розповів Саранцев, російські війська постійно використовують важку броньовану техніку, РСЗВ, артилерію, баражуючі боєприпаси та FPV-дрони на Харківському напрямку. Це стається щодня десятки разів.

Однак у цьому аспекті Збройні Сили України не поступаються ворогу, а навіть подекуди випереджають.

Щодня наші дрони знищують техніку ворога, його мінометні розрахунки, знищують його укриття разом з окупантами,

– розповів він.

Ло слова, за його словами, деякі підрозділи з початком Курської операції росіяни зняли з Харківського напрямку та перекинули туди. Але, тим не менше, тих сил і засобів ворога, які залишилися, доволі багато.

І особового складу противника, і тієї техніки, яку росіяни застосували на нашому напрямку, багато й достатньо для того, щоб ворог міг здійснювати активні дії в напрямку позицій Сил оборони