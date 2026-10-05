Естонія стягує війська до кордону з Росією в рамках стратегії "активної оборони", – FT

Естонія переміщує ключову бригаду країни ближче до російського кордону. Таллінн готується до ймовірної агресії далекобійними ударами, відмовившись від ідеї партизанської оборони.

Як повідомляє Financial Times, естонське командування передислоковує свою ключову бригаду з міста Тапа до Йихві.

Чому змінилася стратегія

Нове місце базування розташоване всього за 50 кілометрів від території Росії, де зараз активно зводять об'єкти для військових. Крім того, ще одну базу на тисячу солдатів будують у прикордонній Нарві.

Протягом останніх десяти років естонська оборонна доктрина передбачала швидку мобілізацію та ведення партизанської війни до підкріплення силами НАТО. Однак спостереження за діями російської армії в Україні змусило військових переглянути ці плани. Командування усвідомило, що Кремль готовий знищувати все на своєму шляху і не рахується з втратами заради утримання захоплених територій.

Тепер країна переходить до концепції "активної оборони", яка передбачає боротьбу за кожен метр землі з першого дня вторгнення.

Ми маємо починати з кордону і перемагати вже в перших боях,

– сказав командир Першої естонської бригади, полковник Тармо Кундла.

За його словами, військовим доводиться вибудовувати лінії захисту на висунутих позиціях вже сьогодні, оскільки маніпулювати противником вони не можуть.