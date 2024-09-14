Засновник правлячої партії у Грузії заявив, що тодішня влада країни винна у війні з Росією 2008 року. Бідзіна Іванішвілі пообіцяв виборцям, що незабаром відбудеться грузинський "Ньюнберзький процес".

Бідзина Іванішвілі, засновник "Грузинської мрії", заявив, що Грузія повинна вибачитися за війну 2008 року. Про це політик заявив, виступаючи перед населенням у місті Горі. 26 жовтня у країні відбудуться парламентські вибори.

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Вибачення за окупацію росіянами

Так, Іванішвілі наголосив, що "серпнева війна 2008 року не була волею ні грузинського, ні осетинського народу".

Політик запевнив, що одразу після виборів "призвідники війни будуть притягнуті до відповідальності", а грузини, мовляв, знайдуть у собі сили вибачитися за дії партії Саакашвілі "Національний рух", через яку, нібито, "полум'я охопило наших осетинських сестер та братів".

Я вам обіцяю, що незабаром відбудеться грузинський Ньюнберзький процес, який обов'язково стане передумовою для нашого примирення. Однією з переваг грузинів завжди було вміння подивитися реальності в очі, якою б гіркою вона не була,

– заявив Іванішвілі

Чиновник також зазначив, що протягом 12 років "безперервного миру" в Грузії він ще більше переконався, що "визнання власних помилок, згадка багатовікового братства та дружби між грузинами та осетинами стане початком шляху, який спонукає людей, що живуть по обидва боки розділової лінії, захотіти відновити довіру".

Окремо засновник "Грузинської мрії" висловився щодо відносин із Росією. За його словами, "паралельно євроінтеграції потрібно зайняти принципову, але коректну позицію щодо Росії".

Довідка: Російсько-грузинська війна 2008 року – збройних конфлікт між Грузією з одного боку та Росією і сепаратистськими угрупованнями Південної Осетії та Абхазії з іншого. Тоді росіяни напали на Грузію нібито для захисту "російськомовного населення" у двох регіонах країни. Операція "примусу до миру", яка почалася 8 серпня, тривала п'ять днів та закінчилась фактично російською окупацією Південної Осетії та Абхазії.

До слова, нещодавно грузинська проросійська партія "Справедливість заради миру" запропонувала Росії "відновити стратегічну справедливість" та укласти новий "Георгіївський трактат".