Для нападу на Ізраїль ХАМАС використовував зброю з Північної Кореї: Пхеньян традиційно заперечує

Палестинські бойовики ХАМАС могли застосувати північнокорейську зброю для нападу на Ізраїль. Проте Пхеньян заперечує звинувачення та називає їх безпідставними.

Про це заявив Аківа Тор, посол Ізраїлю, який служить у Південній Кореї з 2020 року. Відтоді, як ХАМАС напав на Ізраїль 7 жовтня, у мережі з'явилися фотографії реактивних гранат F-7, які нібито виробила Північна Корея.

Один з дослідників зброї опублікував світлини ракет і кулеметів із підписом про те, що армія оборони Ізраїлю буцімто захопила зброю північнокорейського виробництва, що належить бригадам Аль-Касам поблизу Гази.

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ХАМАС міг використовувати зброю з Північної Кореї

Посол Ізраїлю повідомив, що бойовики ХАМАС використовують зброю, вироблену Північною Кореєю.

У Газі, яка нас атакує, використовують північнокорейську зброю. Можливо, ця північнокорейська зброя була в Ірані досить довго. Ми знищимо цю зброю в Газі,

– наголосив Тор.

Колишній офіцер Розвідувального управління оборони США, який зараз є професором політології в Університеті Анджело в Техасі, Брюс Бехтол повідомив, що F-7, які видно на фотографіях, оприлюднених в мережі, "ідентифіковано як схожі на північнокорейські".

"На мою думку це так. Схоже, що значна кількість зброї (яку використовує ХАМАС – 24 Канал) походить від північних корейців", – зауважив Бехтол.

Він вважає, що в Газі, ймовірно, знайдуть більше зброї з КНДР після того, як Армія оборони Ізраїлю почне свій сухопутний наступ.

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КНДР все заперечує

Північна Корея заперечила, що ХАМАС використовував її зброю для нападу на Ізраїль. Там заявили, що США нібито поширюють "безпідставні та брехливі чутки" про те, що терористи використовували північнокорейське озброєння, щоб "перекласти провину за кризу на Близькому Сході, спричинену їхньою неправильною гегемоністською політикою, на третю країну".

За словами аналітиків, не дивно, що бойовики використовують північнокорейську зброю, адже Пхеньян має довгу історію постачання зброї:

ХАМАС,

ліванському збройному угрупованню "Хезболла",

Ірану, який підтримує обидві групи.

Джеймс Джеффрі, який з 2018 по листопад 2020 року обіймав посаду спеціального представника США з питань участі в Сирії та спеціального посланника Глобальної коаліції з розгрому ІДІЛ, розповів, що Північна Корея вже давно постачає зброю та технічні знання радикальним силам на Близькому Сході.

Я б не здивувався, тому що Північна Корея займається незаконним продажем і постачанням зброї, щоб заробити гроші й серйозно дестабілізувати міжнародний порядок. Тому щоразу, коли у нас виникає криза чи новий конфлікт, є відбитки пальців Північної Кореї,

– зауважив він.

Також схожу думку має Фред Флейц, який 19 років пропрацював у ЦРУ та виконував обов'язки радника з національної безпеки під час адміністрації Трампа.

"Звичайно виглядає, що через пряму угоду, за якою ХАМАС платив північнокорейцям, або через КВІР, Корпусу вартових Іранської Республіки, вони контрабандою переправляли цю зброю до або через "Хезболлу". Але останнє здається більш переконливим. Іран ближче як до Північної Кореї, так і до Палестини та, ймовірно, має набагато більше маршрутів", – заявив Флейц, який зараз є віцепрезидентом Центру американської безпеки.

Численні резолюції Ради Безпеки ООН забороняють Північній Кореї експортувати зброю. Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати "прагнуть протидіяти" будь-якій країні, яка надає фінансову чи військову підтримку ХАМАС.