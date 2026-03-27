Загроза удару Ірану по Україні залишається, але є нюанс, – генерал-лейтенант

Нардеп Веніславський днями озвучив, що не варто забувати про здатність іранських ракет дістатися України, хоча й наголосив на тому, що перебільшувати загрозу не слід. Та й Іран нині ослаблений, адже США та Ізраїль вибивають збройний потенціал країни.

Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко в етері 24 Каналу зазначив, що виключати ймовірність атак з боку Ірану не треба, адже загострення триває і можуть програтися різні сценарії.

Чи вдарить Іран по Україні?

Українські фахівці співпрацюють з арабськими країнами, консультуючи їх як протидіяти іранським дронам-камікадзе. Через це є побоювання, що Тегеран може атакувати Україну.

Війна. Тому загроза удару Ірану по Україні залишається, але треба мати на увазі, що через Каспійське море до Ірану відбувалось постачання російських комплектуючих, про що відзначила розвідка. Ізраїль завдав удару по судах, які забезпечували цю діяльність,

– розповів Романенко.

На тлі дій Росії, як зауважив військовий експерт, значно покращились відносини між Україною та Ізраїлем, а вони мають спільні інтереси, можуть налагодити взаємодопомогу. Зараз, на думку Романенка, необхідно використати цю ситуацію по максимуму, поки Ізраїль відійшов від Москви.

"Треба оцінити в чому Україна програє, а в чому матиме досягнення, програє явно менше. Слід ширше дивиться на ситуацію, яка відбувається. Не треба виключати спроможність Ірану спрямувати 1 – 2 ракети на Україну, але це велике питання, бо в них багато чого палає", – пояснив Романенко.

Україна сьогодні посилюється. На тлі загострення на Близькому Сході зміцнює відносини з низкою держав, які зав'язані у війну в Ірані. Як підсумував генерал-лейтенант у відставці, варто це використовувати в інтересах України й наразі це робиться.

Зауважте! Політтехнолог Олег Пастернак наголосив на тому, що погрози в бік України прозвучали від очільника Комісії з нацбезпеки парламенту Ірану Ебрагіма Азізі, проте він є органом влади. Тегеран такими заявами працює на внутрішню аудиторію, прагне показати, що буцімто має ініціативу у війні та міць атакувати інші держави.

Які прогнози озвучують інші експерти?