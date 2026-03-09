Укр Рус
9 березня, 03:31
Американці не хочуть дружби з ворогом: чим для Путіна обернеться його допомога Ірану

Петро Синєокий

Росія допомагає Ірану боротися зі Сполученими Штатами. І реакція Дональда Трампа тут відверто дивує.

Ексочільник МЗС України Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що, судячи з усього, Трамп не збирається жорстко діяти проти Путіна. Видно, що він не хоче йти на конфронтацію з диктатором.

Чого очікувати далі?

За словами Огризка, Трамп використовує будь-який спосіб, аби вигородити Путіна. Він дає йому можливість відчути себе сильним. 

Трамп, на жаль, і надалі буде заплющувати очі на все, що робить Росія. Не хоче Трамп тиснути на Путіна,
– сказав Огризко.

Політолог Володимир Фесенко розповів, які ризики будуть для нашої держави, якщо бойові дії там затягнуться.

При цьому вже навіть республіканців є невдоволені діями Трампа щодо Росії. Конгресмен Джо Вілсон закликав притягнути Росію до відповідальності за її допомогу Ірану.

Вікно можливостей для зовнішньополітичної активності в Трампа закривається. Ще кілька місяців. Максимум ще квітень – травень – червень. Далі США увійдуть в передвиборчу кампанію. Їм буде не до зовнішніх факторів,
– зазначив Огризко. 

Росія допомагає Ірану

  • Відомо, що Росія надає Ірану розвідувальні дані для ударів по американських об'єктах на Близькому Сході. Зокрема йдеться про місце розташування та переміщення військ, кораблів і літаків.
  • Дональд Трамп заявив, що не бачить жодних ознак, що Росія допомагає Ірану. А якщо це й відбувається, то ця допомога не матиме значного ефекту.
  • При цьому нещодавно Іран знищив радар AN/TPY-2 в Йорданії вартістю в 300 мільйонів доларів. Він є частиною протиракетного комплексу THAAD.