Зеленський відверто заявив про вплив війни в Ірані на Україну
- Володимир Зеленський висловив стурбованість, що через війну в Ірані увага світу може зміститися з України.
- Зміщення уваги вплине на підтримку і постачання ППО Україні.
Володимир Зеленський припустив, скільки може тривати війна в Ірані. Також президент сказав, які наслідки конфлікт на Близькому Сході матиме для України.
Глава держави поспілкувався з журналістами. У президента поцікавилися, чи не боїться він, що через події в Ірані світ забуде про війну в Україні, передає 24 Канал.
Дивіться також Дуже зблизить: оглядач припустив, що Україна може запропонувати арабським країнам
Як війна в Ірані вплине на Україну?
Володимир Зеленський відповів, що "так працює увага людини" і "так чи інакше увага зміщується на Близький Схід".
Він висловив сподівання, що війна на Близькому Сході буде нетривалою, принаймні не такою, як в Україні. За словами президента, наразі немає прогресу з мирними переговорами. На його думку, якщо між сторонами конфікту не буде перемовин про припинення вогню у перші дні, тоді є значний ризик продовження війни на Близькому Сході.
Так чи інакше це матиме вплив на ситуацію в Україні. Менше уваги – менше підтримки. Менше підтримки значить менше ППО,
– визнав Зеленський.
Нагадаємо, що президент України не вперше заявляє про можливі проблеми з постачанням ракет для ППО через ескалацію бойових дій на Близькому Сході. Політик навіть запропонував країнам Перської затоки угоду для посилення ППО обох сторін. Україна може надати їм дрони-перехоплювачі, якщо отримає взамін ракети до Patriot.
Лише за три дні країни Близького Сходу використали понад 800 ракет PAC-3, що значно перевищує кількість, яку Україна мала за чотири роки війни.
Які наслідки тривалої війни в Ірані для України?
- Ситуація на Близькому Сході може створити для України два основні ризики.
- Політолог Володимир Фесенко каже: ящо бойові дії затягнуться і будуть інтенсивними, особливо в повітрі, це може призвести до виснаження запасів систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів, зокрема для ЗРК Patriot. У такому разі це може вплинути і на постачання цих ракет Україні.
- Другий можливий ризик – зростання світових цін на нафту. Ситуація може погіршитися, якщо Іран перекриє Ормузька протока – один із ключових маршрутів транспортування нафти. Тоді ціни можуть перевищити 100 доларів за барель, що принесе додаткові доходи Росія, адже продаж нафти є головним джерелом фінансування її війни.
- Водночас президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко вважає, що прямого впливу на постачання ракет до систем ППО для України може і не бути. За його словами, у США достатньо ракет-перехоплювачів, і вони зберігаються не лише для американської армії, а й для партнерів, зокрема країн Перської затоки.
- Радник ОПУ Подоляк переконаний, що в Європи вистачить фінансів, аби продовжувати закуповувати американську зброю для ЗСУ.