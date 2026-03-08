Зеленський відверто заявив про вплив війни в Ірані на Україну

Володимир Зеленський припустив, скільки може тривати війна в Ірані. Також президент сказав, які наслідки конфлікт на Близькому Сході матиме для України.

Глава держави поспілкувався з журналістами. У президента поцікавилися, чи не боїться він, що через події в Ірані світ забуде про війну в Україні, передає 24 Канал.

Як війна в Ірані вплине на Україну?

Володимир Зеленський відповів, що "так працює увага людини" і "так чи інакше увага зміщується на Близький Схід".

Він висловив сподівання, що війна на Близькому Сході буде нетривалою, принаймні не такою, як в Україні. За словами президента, наразі немає прогресу з мирними переговорами. На його думку, якщо між сторонами конфікту не буде перемовин про припинення вогню у перші дні, тоді є значний ризик продовження війни на Близькому Сході.

Так чи інакше це матиме вплив на ситуацію в Україні. Менше уваги – менше підтримки. Менше підтримки значить менше ППО,

– визнав Зеленський.

Нагадаємо, що президент України не вперше заявляє про можливі проблеми з постачанням ракет для ППО через ескалацію бойових дій на Близькому Сході. Політик навіть запропонував країнам Перської затоки угоду для посилення ППО обох сторін. Україна може надати їм дрони-перехоплювачі, якщо отримає взамін ракети до Patriot.

Лише за три дні країни Близького Сходу використали понад 800 ракет PAC-3, що значно перевищує кількість, яку Україна мала за чотири роки війни.

Які наслідки тривалої війни в Ірані для України?