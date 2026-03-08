Укр Рус
8 березня, 14:39
3
Оновлено - 14:43, 8 березня

Зеленський відверто заявив про вплив війни в Ірані на Україну

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Володимир Зеленський висловив стурбованість, що через війну в Ірані увага світу може зміститися з України.
  • Зміщення уваги вплине на підтримку і постачання ППО Україні.

Володимир Зеленський припустив, скільки може тривати війна в Ірані. Також президент сказав, які наслідки конфлікт на Близькому Сході матиме для України.

Глава держави поспілкувався з журналістами. У президента поцікавилися, чи не боїться він, що через події в Ірані світ забуде про війну в Україні, передає 24 Канал.

Як війна в Ірані вплине на Україну?

Володимир Зеленський відповів, що "так працює увага людини" і "так чи інакше увага зміщується на Близький Схід".

Він висловив сподівання, що війна на Близькому Сході буде нетривалою, принаймні не такою, як в Україні. За словами президента, наразі немає прогресу з мирними переговорами. На його думку, якщо між сторонами конфікту не буде перемовин про припинення вогню у перші дні, тоді є значний ризик продовження війни на Близькому Сході. 

Так чи інакше це матиме вплив на ситуацію в Україні. Менше уваги – менше підтримки. Менше підтримки значить менше ППО,
 – визнав Зеленський.

Нагадаємо, що президент України не вперше заявляє про можливі проблеми з постачанням ракет для ППО через ескалацію бойових дій на Близькому Сході. Політик навіть запропонував країнам Перської затоки угоду для посилення ППО обох сторін. Україна може надати їм дрони-перехоплювачі, якщо отримає взамін ракети до Patriot.

Лише за три дні країни Близького Сходу використали понад 800 ракет PAC-3, що значно перевищує кількість, яку Україна мала за чотири роки війни.

Які наслідки тривалої війни в Ірані для України?

  • Ситуація на Близькому Сході може створити для України два основні ризики.
  • Політолог Володимир Фесенко каже: ящо бойові дії затягнуться і будуть інтенсивними, особливо в повітрі, це може призвести до виснаження запасів систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів, зокрема для ЗРК Patriot. У такому разі це може вплинути і на постачання цих ракет Україні.
  • Другий можливий ризик – зростання світових цін на нафту. Ситуація може погіршитися, якщо Іран перекриє Ормузька протока – один із ключових маршрутів транспортування нафти. Тоді ціни можуть перевищити 100 доларів за барель, що принесе додаткові доходи Росія, адже продаж нафти є головним джерелом фінансування її війни.
  • Водночас президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко вважає, що прямого впливу на постачання ракет до систем ППО для України може і не бути. За його словами, у США достатньо ракет-перехоплювачів, і вони зберігаються не лише для американської армії, а й для партнерів, зокрема країн Перської затоки.
  • Радник ОПУ Подоляк переконаний, що в Європи вистачить фінансів, аби продовжувати закуповувати американську зброю для ЗСУ.