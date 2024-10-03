У світі все більше масштабних збройних конфліктів. Західний журналіст припустив, яка країна може врятувати людство від Третьої світової.

Редактор The Sunday Telegraph Аллістер Хіт у своїй колонці написав, що людство опинилося на порозі Третьої світової війни. Водночас він переконаний, що зупинити її початок може лише одна країна – Ізраїль, тож Захід має йому допомогти.

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Іранський режим – "джерело проблем"

Хіт написав, що для миру війна проти Ірану буде необхідна в першу чергу.а для того, щоб запобігти ядерному апокаліпсису, іранська атомна програма має бути знищена.

Він також вважає, що іранський режим є "джерелом майже всіх проблем на Близькому Сході", головним експортером тероризму, союзником Росії, другом Китаю і "раковою пухлиною, що роз'їдає спільну долю людства. Журналіст наголосив, що зміна режиму в Ірані має бути головним зовнішньополітичним пріоритетом для кожної демократії у світі.

Удар по Ізраїлю 1 жовтня став для Тегерана помилкою. Країна використала частину своїх ракет і фатально послабила свою позицію.

Цього разу він (Іран) неправильно зрозумів Америку. Він недооцінив апетит Ізраїлю до ризику і болю. Жоден уряд в Єрусалимі не може терпіти повторюваних, ескалаційних ракетних атак з боку тисячолітньої держави, яка явно прагне його знищення,

– написав він.

Водночас також Хіт висловив думку, що небезпека іранського режиму в тому, що він панікує та поглиблюватиме свої помилки, намагаючись якомога швидше набути ядерного статусу. Він також вважає, що цього не можна допустити. За його словами, Ізраїль має не лише право, але й обов'язок завдати нищівного удару у відповідь по іранському режиму.