У ХАМАС заявили, що готові обміняти заручників на 6 тисяч палестинців, ув'язнених в Ізраїлі

Речник одного з військового крила ХАМАС Абу Обейда 17 жовтня заявив, що бойове угруповання готове обмінятися з Ізраїлем заручниками. Водночас бойовики вимагають звільнити 6 тисяч палестинців, які наразі перебувають у в'язницях Ізраїлю.

Варто зазначити, що подібні заяви від ХАМАС лунають уже не вперше. Однак наразі жодних обмінів заручниками чи полоненими не відбувалося.

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Обейда наголосив, що наразі у Секторі Гази перебуває від 200 до 250 заручників серед ізраїльських громадян після початку бойових дій 7 жовтня 2023 року. Він наголосив, що остаточного підрахунку немає через "безпеку та практичні труднощі".

У своїй заяві речник ХАМАС також розповів, що 200 заручників точно перебувають "у руках військового формування". Водночас інші 50, за його словами, утримуються "фракціями опору та в інших місцях".

Він також сказав, що "іноземні заручники – наші гості" і пообіцяв "захистити їх і звільнити, коли умови це дозволяють". Обейда наголосив, що загроза ізраїльської наземної операції в Газі "нас не лякає, і ми готові до неї", а також назвав ізраїльського заручника, якого нібито вбили під час ізраїльського бомбардування за останні кілька годин.

Крім того, колишній політичний лідер ХАМАС Халед Машаль заявив у нещодавньому інтерв'ю, що зараз в ізраїльських в’язницях утримується приблизно 6 тисяч палестинських в'язнів. Машаль також беззастережно хвалиться тим, що ХАМАС володіє достатньою кількістю заручників, включаючи високопоставлених офіцерів ЦАХАЛ в Газі, щоб забезпечити звільнення всіх палестинських в'язнів.

Машаль стверджував, що жителі Гази не покинуть свою батьківщину, посилаючись на потенційні негативні наслідки для національної безпеки Єгипту та загрозливу загрозу Йорданії. Він має на увазі, що масова втеча палестинців до сусідньої країни може створити прецедент для Західного берега.

Машаль "високо оцінив" дії ліванського терористичного угруповання Хезболла у протистоянні з Ізраїлем, визнаючи їх проактивну позицію. Однак він підкреслює, що ХАМАС потребує посилення підтримки для ефективної протидії ізраїльським силам і досягнення своїх цілей.

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