Вперше в історії Ізраїля: у місті Сдерот оголосили повну евакуацію

Ізраїльська влада оголосила евакуацію у місті Сдерот, розташоване на кордоні з Сектором Гази. Такі дії пов'язані з наземною операцією ЦАХАЛ проти бойовиків ХАМАС.

Варто зазначити, що евакуація цілого міста трапляється вперше в історії існування Держави Ізраїль. Усім жителям Сдерота влада забезпечить житло й надасть всі необхідні речі.

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У Сдероті триває евакуація

Заступниця міського голови Сдерота Елад Калімі розповіла, що місто зазнало 75 прямих ракетних ударів з початку нападу ХАМАС на Ізраїль. Вона наголосила, що Сдерот став першим ізраїльським містом, евакуацію якого здійснюють за підтримки уряду.

За оцінками Калімі, приблизно дві третини з 30 000 жителів міста вже евакуйовані, а більшість громадян, що залишилися, мають покинути місто 15 жовтня. Однак, за її словами, 10% жителів усе ж воліли лишитися у місті за власним бажанням або через труднощі з евакуацією.

Усіх жителів Сдероту планують розмістити у готелях у Тель-Авіві, Єрусалимі та Ейлаті. Всі кошти на покриття потреб евакуйованих жителів виділяє уряд, а також приватні особи.

Ізраїльтянка Аєлет Шмуель, яка живе в сусідньому населеному пункті Ашкелон, але працює з травмованими жителями Сдерота, каже, що з ідеологічних міркувань вона та її родина не евакуюються у відносно безпечніші райони країни.

Є багато людей, які почуваються так само як я й кажуть, що ви не витягнете мене з мого дому. І плюс, куди ми підемо? Я мушу поїхати до Тель-Авіва? Вони (бойовики ХАМАС – 24 Канал) також туди підуть,

– зазначила жінка.

Варто зазначити, що ізраїльський уряд також включив Південний Ашкелон до ширшого плану евакуації.

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