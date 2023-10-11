Сотні українців застрягли в Ізраїлі через скасовані авіарейси

Оперативний штаб МЗС України опрацював більш ніж 1 000 звернень українців в Ізраїлі та Секторі Гази. Їх складно забрати через активні бойові дії.

Понад сотня українців ще перебувають у Секторі Гази. Виїхати звідти ще важче, ніж з Ізраїлю. Про це пише 24 Канал.

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Ізраїль хочуть покинути близько 700 українців

Наразі близько 700 українців не можуть виїхати з Ізраїлю через скасовані авіарейси. У МЗС повідомили, що спільно з Офісом Президента та посольством в Ізраїлі працюють цілодобово, щоб повернути наших громадян.

Згодом українська сторона повідомить деталі тим, хто вже звернувся до українського посольства.

Україна шукає шляхи, як вивезти українців з Сектору Гази

У МЗС також повідомили, що наразі 170 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Гази.

Оперативний штаб МЗС, українські посольства в регіоні, інші причетні відомства України опрацьовують можливі шляхи виїзду,

– сказали у відомстві.

Але там додали, що водночас ситуація ускладнюється активними бойовими діями.

Наразі відомо про гибель 3 українців в Ізраїлі