Трамп вважає, що Ізраїль повинен завдати удару по іранських ядерних об'єктах

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп вважає, що Ізраїль має вдарити по ядерних об'єктах Ірану як відповідь на обстріл країни балістичними ракетами цього тижня.

Відповідну інформацію оприлюднили в CNN.

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Трамп висловився за удари по ядерних об'єктах Ірану

В п'ятницю, 4 жовтня, Дональд Трамп під час виступу на передвиборчому мітингу в штаті Північна Кароліна розкритикував позицію чинного президента США Джо Байдена, який висловився проти атак на іранські ядерні об'єкти.

У середу Байдена запитали, чи підтримає він удари по іранських ядерних об'єктах, на що той дав негативну відповідь.

Трамп прокоментував цей епізод так: "Вони (репортери – 24 Канал) запитали його (Байдена – 24 Канал), що ви думаєте про Іран, чи вдарили б ви по Ірану? І він відповів: "Поки що вони не вдарять по ядерній зброї". Це ж те, по чому ви хочете вдарити, чи не так?" – запитав американський політик.

На думку кандидата від Республіканської партії, Байден помилився.

"Хіба це не те, по чому ви повинні бити? Я маю на увазі, що це найбільший ризик, який у нас є, – ядерна зброя. Коли йому ставили це питання, відповідь мала бути такою: "Спочатку вдаримо по ядерній зброї, а про решту потурбуємось пізніше", – сказав Трамп.

Як зазначає CNN, Байден сподівається, що Ізраїль застосує виважений підхід, який зможе одночасно захистити своє право на удар у відповідь і уникнути дій, які можуть спровокувати подальшу відплату і підштовхнути регіон до повномасштабної війни.

Нагадаємо, що Ізраїль не надав адміністрації Байдена запевнень, що завдання удару по ядерних об'єктах Ірану не обговорюється, заявив у п'ятницю CNN високопоставлений представник Державного департаменту США.