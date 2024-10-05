Трамп вважає, що Ізраїль повинен завдати удару по іранських ядерних об'єктах
Джерело:CNN
Кандидат на пост президента США Дональд Трамп вважає, що Ізраїль має вдарити по ядерних об'єктах Ірану як відповідь на обстріл країни балістичними ракетами цього тижня.
Відповідну інформацію оприлюднили в CNN.
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Трамп висловився за удари по ядерних об'єктах Ірану
В п'ятницю, 4 жовтня, Дональд Трамп під час виступу на передвиборчому мітингу в штаті Північна Кароліна розкритикував позицію чинного президента США Джо Байдена, який висловився проти атак на іранські ядерні об'єкти.
У середу Байдена запитали, чи підтримає він удари по іранських ядерних об'єктах, на що той дав негативну відповідь.
Трамп прокоментував цей епізод так: "Вони (репортери – 24 Канал) запитали його (Байдена – 24 Канал), що ви думаєте про Іран, чи вдарили б ви по Ірану? І він відповів: "Поки що вони не вдарять по ядерній зброї". Це ж те, по чому ви хочете вдарити, чи не так?" – запитав американський політик.
На думку кандидата від Республіканської партії, Байден помилився.
"Хіба це не те, по чому ви повинні бити? Я маю на увазі, що це найбільший ризик, який у нас є, – ядерна зброя. Коли йому ставили це питання, відповідь мала бути такою: "Спочатку вдаримо по ядерній зброї, а про решту потурбуємось пізніше", – сказав Трамп.
Як зазначає CNN, Байден сподівається, що Ізраїль застосує виважений підхід, який зможе одночасно захистити своє право на удар у відповідь і уникнути дій, які можуть спровокувати подальшу відплату і підштовхнути регіон до повномасштабної війни.
Нагадаємо, що Ізраїль не надав адміністрації Байдена запевнень, що завдання удару по ядерних об'єктах Ірану не обговорюється, заявив у п'ятницю CNN високопоставлений представник Державного департаменту США.