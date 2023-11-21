Ізраїль і ХАМАС могли домовитися про припинення вогню в обмін на заручників, – ЗМІ

Ізраїльська армія. попередньо, може зупинити бойові дії у Секторі Гази. Це може статися, якщо палестинські бійці з ХАМАС будуть готові звільнити ізраїльських заручників.

Водночас спочатку за це рішення мають проголосувати в ізраїльському парламенті. Це має статися ввечері 21 листопада.

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Ізраїль і ХАМАС можуть припинити вогонь за певний час

Журналісти зазначили, що Ізраїль і бойовики з ХАМАС уже нібито досягли угоди, що бойові дії у Секторі Гази можуть припинитися на 4 дні. У відповідь на це палестинці мають звільнити 53 ізраїльських заручників і повернути їх на батьківщину.

Водночас угода між Ізраїлем і ХАМАС може розширитися і передбачає також припинення вогню ще на 2 дні, якщо палестинці відпустять ще 20 заручників.

Автори матеріалу зазначили, що угода передбачає припинення вогню ЦАХАЛ загалом на 6 днів. Крім того, Ізраїль зобов'язується утриматися від повітряних атак над Сектором Гази впродовж шести годин щодня у перші дні припинення вогню.

Зрештою, за інформацією джерел видання NBC News, попередньої угоди вже було досягнуто. Журналісти зазначили, що на першому етапі планують обміняти близько 50 жінок і дітей, яких утримує ХАМАС, на приблизно 150 палестинських в'язнів.

За словами журналістів, ця угода може стати "найзначнішим дипломатичним проривом з початку війни в Ізраїлі 7 жовтня".

До того ж джерела в ізраїльському уряді повідомили виданню The Times of Israel, що в межах угоди жоден палестинський в'язень, засуджений за вбивство, не буде звільнений. Там також наголосили, що після завершення процесу звільнення заручників військові дії Ізраїлю проти ХАМАС у Газі відновляться.

Крім того, видання повідомило, що існує ймовірність продовження режиму припинення вогню на додаткові дні. Однак це розширення залежатиме від умови, що за кожен додатковий день буде випущено 10 нових заручників.

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