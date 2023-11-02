Перша лінія оборони прорвана: як відбувається штурм ХАМАС

Повідомляється, що Ізраїль прорвав першу лінію оборони ХАМАС. ЦАХАЛ нібито хоче розділити Сектор Гази на дві частини. Оборонні укріплення палестинських бойовиків відрізняються від тих, які можна побачити в Україні.

Російська армія будувала зовсім інші оборонні лінії на території України, ніж бойовики ХАМАС. Про це 24 Каналу розповів експосол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман, додавши, що мовиться не про класичні фортифікаційні споруди чи мінні поля.

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Чи справді Ізраїль прорвав першу лінію оборони

Хоч оборонні укріплення відрізняються від наших, але для армії Ізраїлю вони також складні. Варто підкреслити, що Сектор Гази – це невелика, вузька територія, яка розташована вздовж берега. У центрі перебуває безпосередньо місто Газа, а навколо нього інші приміські райони. Це заселена територія, де збереглися тільки формальні кордони між містом і прилеглими кварталами.

Лінію оборони справді прорвали й навіть трохи раніше, ніж планувалося. Просування сталося швидше, але це поки ні про що не говорить, бо попереду дуже важкі бої,

– підкреслив Аркадій Міл-Ман.

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Як відбувалася операція

Основний захід армії був з півночі та з центру Сектора Гази для того, щоб створити котел й відрізати формування, які там перебувають. Цього вимагала лінія фронту, яку побудував ХАМАС. Відтак палестинських бойовиків мали оточити, щоб знищити або змусити здатися в полон.

До операції були залучені інженерні війська, які йдуть з самого початку та пробивають все спеціальними екскаваторами. Вони можуть прорватися навіть там, де заміновано. Після цього кидають танки, яких підтримує артилерія, а далі заходить піхота.

З повітря триває бомбардування у повній координації з іншими наземними військами, які входять у певний район дії. Також відбувається бомбардування з моря, а кораблі блокують підхід до Гази та перевіряють все, що поблизу берега,

– додав експосол Ізраїлю.

Які сучасні технології використовує ЦАХАЛ

З технологічного погляду в армії Ізраїлю все добре організовано. Наприклад, командир танку має біля себе певні електронні засоби. З їхньою допомогою він бачить картину того, що відбувається та може зрозуміти, яка ціль саме зараз має для нього загрозу.

Практично одночасно таку саму картину бачить пілот і розуміє, що він має бомбардувати. При такій ситуації у нас мають бути значно менші втрати,

– зауважив Аркадій Міл-Ман.

Однак, за 4 дні відколи триває операція в Секторі Гази вже загинуло 17 ізраїльських солдатів та офіцерів. Для громадян країни це дуже складна тема.

"Якщо порівнювати з іншими бойовими діями, це небагато, але кожен солдат, який гине, – дуже важка для нас втрата", – підсумував експосол.

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