Перша лінія оборони прорвана: як відбувається штурм ХАМАС
Повідомляється, що Ізраїль прорвав першу лінію оборони ХАМАС. ЦАХАЛ нібито хоче розділити Сектор Гази на дві частини. Оборонні укріплення палестинських бойовиків відрізняються від тих, які можна побачити в Україні.
Російська армія будувала зовсім інші оборонні лінії на території України, ніж бойовики ХАМАС. Про це 24 Каналу розповів експосол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман, додавши, що мовиться не про класичні фортифікаційні споруди чи мінні поля.
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Чи справді Ізраїль прорвав першу лінію оборони
Хоч оборонні укріплення відрізняються від наших, але для армії Ізраїлю вони також складні. Варто підкреслити, що Сектор Гази – це невелика, вузька територія, яка розташована вздовж берега. У центрі перебуває безпосередньо місто Газа, а навколо нього інші приміські райони. Це заселена територія, де збереглися тільки формальні кордони між містом і прилеглими кварталами.
Лінію оборони справді прорвали й навіть трохи раніше, ніж планувалося. Просування сталося швидше, але це поки ні про що не говорить, бо попереду дуже важкі бої,
– підкреслив Аркадій Міл-Ман.
Експосол Ізраїлю в Росії пояснив, що відбувається в Секторі Гази: дивіться відео
Як відбувалася операція
Основний захід армії був з півночі та з центру Сектора Гази для того, щоб створити котел й відрізати формування, які там перебувають. Цього вимагала лінія фронту, яку побудував ХАМАС. Відтак палестинських бойовиків мали оточити, щоб знищити або змусити здатися в полон.
До операції були залучені інженерні війська, які йдуть з самого початку та пробивають все спеціальними екскаваторами. Вони можуть прорватися навіть там, де заміновано. Після цього кидають танки, яких підтримує артилерія, а далі заходить піхота.
З повітря триває бомбардування у повній координації з іншими наземними військами, які входять у певний район дії. Також відбувається бомбардування з моря, а кораблі блокують підхід до Гази та перевіряють все, що поблизу берега,
– додав експосол Ізраїлю.
Які сучасні технології використовує ЦАХАЛ
З технологічного погляду в армії Ізраїлю все добре організовано. Наприклад, командир танку має біля себе певні електронні засоби. З їхньою допомогою він бачить картину того, що відбувається та може зрозуміти, яка ціль саме зараз має для нього загрозу.
Практично одночасно таку саму картину бачить пілот і розуміє, що він має бомбардувати. При такій ситуації у нас мають бути значно менші втрати,
– зауважив Аркадій Міл-Ман.
Однак, за 4 дні відколи триває операція в Секторі Гази вже загинуло 17 ізраїльських солдатів та офіцерів. Для громадян країни це дуже складна тема.
"Якщо порівнювати з іншими бойовими діями, це небагато, але кожен солдат, який гине, – дуже важка для нас втрата", – підсумував експосол.
Війна між ХАМАС та Ізраїлем: що відомо
- Ізраїль перебуває на піку своєї битви. Про це сказав прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу, додавши, що армія досягла вражаючих успіхів та вийшла на околиці міста Газа. Бійці ЦАХАЛ не зупинятимуться та продовжать рух вперед.
- У межах військової операції в Секторі Гази Ізраїль почав руйнувати мережу підземних тунелів бойовиків ХАМАС. Саме з них терористи завдавали свої удари. Старший офіцер Південного командування розповів, що триває інженерна операція, під час якої ці тунелі обвалять. Він додав, що терористи помилилися, обираючи ці місця, адже тепер вони стануть для них зоною смерті.
- З Сектора Гази хочуть виїхати приблизно 300 українців, серед них здебільшого жінки та діти, які жили на цій території ще до загострення ситуації. Посол Ізраїлю в Україні зауважив, що ХАМАС перешкоджає виїзду цивільних, адже використовує їх, як живий щит.