Ізраїль заявив про оточення Гази: ЦАХАЛ захопив військовий табір терористів ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що оточила місто Газа й повністю розділила анквал на північну та південну частини. Також ЦАХАЛ вдалося взяти під контроль військовий табір терористів ХАМАС.

Речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі підтвердив, що ізраїльські війська повністю оточили місто Газа і розділили прибережний анклав навпіл. За його словами, війська на чолі з розвідувальним підрозділом бригади "Голані" "досягли берегової лінії та утримують її".

Дивіться також Ізраїль відкрив гуманітарний коридор для Сектора Гази: війна на Близькому Сході триває

Газа розділена на дві частини

"Сьогодні існує північна Газа і південна Газа", – каже Хагарі.

Він розповів, що ЦАХАЛ, як і раніше, дозволить цивільному населенню покинути північну частину Гази та поїхати на південь.

Діяльність ЦАХАЛ за попередні 24 години

У ЦАХАЛ повідомили, що вночі наземні війська взяли під контроль військовий табір ХАМАС у Секторі Гази.

На території табору розташовані спостережні пункти, тренувальні майданчики для бойовиків ХАМАС і підземні тунелі для терористів. Під час операції було знищено кілька терористів ХАМАС.

Минулої доби винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по більш ніж 450 об'єктах ХАМАС, включно з тунелями, терористами, військовими комплексами, спостережними пунктами, пусковими установками протитанкових ракет тощо.

Крім того, військовослужбовці ВМС ЦАХАЛ завдали ударів по командних центрах, пускових установках протитанкових ракет і додаткових спостережних пунктах ХАМАС.

Винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по терористах, зокрема по Джамалу Муссі, який відповідав за спеціальні операції із забезпечення безпеки в ХАМАС.

Супутникові знімки показують останнє просування Ізраїлю в Секторі Гази

Як повідомляє The Washington Post, ізраїльські війська просунулися на багато кілометрів з моменту входу в Сектор Гази в ніч на 27 жовтня і, схоже, фактично відрізали місто Газа від південної частини, як показують нові супутникові знімки.

Сліди техніки, залишені за останній тиждень і видимі на знімках Planet Labs, зроблених 3 листопада, показують просування трьома основними маршрутами – з північного заходу, північного сходу і півдня.

Хоча ізраїльські війська південним маршрутом просунулися аж до Середземного моря, за іншими маршрутами останніми днями вони, очевидно, не домоглися значного прогресу, і на відеозаписах у деяких із цих місць видно сильні бої.

На північно-західному напрямку ізраїльські війська, судячи з усього, зупинилися на околиці табору біженців Аль-Шаті, розташованого приблизно за декілька кілометрів від центру міста.



Наступ ЦАХАЛ на Сектор Гази / Фото The Washington Post

На відео, опублікованому ХАМАС у суботу, видно, як його бійці атакують ізраїльські танки й бронетранспортери в цьому районі, що дає змогу припустити, що бойові дії там могли зупинити наступ.



Як просуваються війська ЦАХАЛ / Фото The Washington Post

Ізраїльські війська, що наступають з північного сходу, схоже, досягли найменшого прогресу, зупинившись на околиці села Бейт-Ханун. Ізраїльські військові оприлюднили відео, на якому видно, як солдати йдуть покинутими вулицями цього села 31 жовтня.

1 листопада ХАМАС опублікував відео, на якому видно, як дрон скидає вибухівку на групу ізраїльських солдатів у сусідньому плацдармі, захищеному піщаними валами.





Передній край південного ізраїльського наступу / Фото The Washington Post

На знімку високої роздільної здатності, зробленому 3 листопада і наданому The Washington Post компанією Planet Labs, детально показано передній край південного ізраїльського наступу.

Більше десятка броньованих машин можна побачити неподалік дороги Аль-Рашид та узбережжя, а війська облаштували позиції на території, позначеній на картах як "Клуб друзів", приватний спортивний і кінний клуб.