Понад 150 ракет: ХАМАС обстріляв Ашкелон в Ізраїлі

Війна на Близькому Сході триває, сторони регулярно обмінюються ударами. ХАМАС обстрілює переважно великі міста Ізраїля.

Ашкелон на півдні Ізраїля зазнав обстрілу з боку Сектора Гази, передає 24 Канал. Бойовики стверджують, що випустили по місту близько 150 ракет.

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Які наслідки обстрілу

За словами рятувальників, одна з ракет влучила в будівлю, але щодо постраждалих не повідомляють.

Ізраїльські ЗМІ вказують, що ракета втрапила в житловий район і пошкодила автівки. Уранці 13 жовтня місто обстріляли тричі протягом менш ніж години.

Є ролики, на яких видно, що горять автівки, а з будівлі йде дим.

В Ашкелоні горить автомобіль після обстрілу з боку ХАМАС: дивіться відео

Пошкоджену будівлю зняли зблизька.

Пожежа в Ашкелоні 13 жовтня внаслідок обстрілу: дивіться відео

Найповніше наслідки обстрілу Ашкелона показало ВВС: на їхньому ролику видно пошкоджену будівлю та згоріле авто.

Наслідки обстрілу Ашкелона: дивіться відео

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