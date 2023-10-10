Ізраїль ударив по пункту пропуску Рафах: що це означає для українців, які хочуть евакуюватися

У районі Рафах на кордоні Сектору Гази з Єгиптом містився пропускний пункт. ЦАХАЛ завдав по ньому удару, бо там були терористи із ХАМАС.

В Армії оборони Ізраїлю виклали відео удару по Рафаху. У посольстві України в Єгипті працюють над евакуацією.

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Що відомо про удар

Армія оборони Ізраїля вказала, що десятками винищувачів атакувала понад 100 цілей у районі Аль-Фуркан. А протягом останньої доби під ударом у цьому районі були понад 250 цілей.

ЦАХАЛ також обстріляв район Рафах, оскільки там був підземний тунель. Через нього перевозили контрабандою техніку та боєприпаси.

Ізраїль завдав удару по району Рафах: дивіться відео

Зазначається, що Рафах – це єдиний пункт пропуску між Сектором Гази та Єгиптом.



Де розташований пункт пропуску Рафах у Секторі Гази / Фото "Суспільного"

Що тепер буде із виїздом з Ізраїлю

Владислав Рудник, дипломат посольства України в Єгипті, дав коментар "Суспільному". Він запевняє: над питанням евакуації наших громадян із Сектору Гази працюють.

Інформація про авіаналіт на пункт пропуску "Рафах" справді була, КПП закрили. Наші дипломати на Близькому Сході роблять усе, щоб громадяни України змогли виїхати. Кількість людей, охочих залишити регіон, зростає.

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