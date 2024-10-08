Ізраїль ліквідував уже двох наступників убитого лідера "Хезболли" Насралли

Ізраїль підтвердив, що ліквідував потенційного наступника Насралли на посаді глави "Хезболли" – Хашима Сафі ад-Діна. Саме він був ціллю удару по Бейруту, що відбувся у четвер, 3 жовтня.

Як пише The Times of Israel, окрім Сафі ад-Діна, також була вбита і його ймовірна заміна. Хто це був – не повідомляється.

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Ізраїль ліквідовує керівництво "Хезболли"

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу в англомовному відеозверненні до ліванської громадськості сказав, що Ізраїль "знизив можливості Хезболли", додавши, що його країна ліквідувала "тисячі терористів, у тому числі самого Насраллу, і заміну Насралли, і заміну його заміни".

Сьогодні Хезболла слабша, ніж вона була протягом багатьох, багатьох років,

– каже лідер країни.

Водночас більша частина звернення Нетаньягу присвячена заклику до громадськості звільнити Ліван від "Хезболли".

"Зараз ви, ліванський народ, стоїте на важливому роздоріжжі. Це ваш вибір", – продовжує він.

За словами Нетаньяху, громадяни Лівану "тепер можуть повернути свою країну". Прем'єр Ізраїлю каже, що вони заслуговують спокою.

Додамо, що Хашим Сафі ад-Дін є двоюрідним братом Насралли за материнською лінією. Як і Насралла, той був рішучим критиком Ізраїлю та Заходу, перебуваючи в глибоких союзах з іранським керівництвом.