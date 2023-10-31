У Нетаньягу підтвердили, що планували переселення 2,3 мільйона жителів Сектора Гази в Єгипет

Відомо, що ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу намагався переконати європейських лідерів тиснути на Єгипет. Усе для того, щоб він прийняв біженців із Сектора Гази.

Правда, ключові європейські лідери – Франція, Німеччина, Велика Британія – цю пропозицію відкинули. Вони назвали її нереалістичною та вказали на послідовний опір єгипетських чиновників.

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Нетаньягу наполягав на розміщенні палестинців

Нетаньягу досить наполегливо наполягав на тому, щоб єгиптяни прийняли жителів Гази принаймні під час конфлікту. Але ми не сприйняли це дуже серйозно, тому що позиція Єгипту є і завжди була дуже чіткою, і вони просто не зроблять цього,

– сказав західний дипломат.

Тим часом президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі заявив цього місяця, що його країна відкидає "будь-які спроби ліквідувати палестинське питання військовими засобами або шляхом примусового переміщення палестинців з їхньої землі, що відбуватиметься за рахунок країн регіону".

Роль Єгипту обговорювали під час саміту ЄС. Журналістам FT зазначили, що лідери дійшли згоди. Вони вважають, що країна має відігравати певну роль у наданні широкої гуманітарної допомоги Сектору Гази. Водночас на неї не варто чинити тиск, щоб вона приймала у себе біженців.

Другий західний дипломат зазначив, що на їхню думку, розширення наземної операції Ізраїлю у Секторі Гази може змінити позицію.

Це єдине, що можна зробити... тому зараз настав час посилити тиск на єгиптян, щоб вони погодилися,

– сказав чиновник.

Журналісти зазначають, що понад 1 мільйон мешканців був вимушений покинути свої домівки відтоді, коли Ізраїль почав бомбардувати прибережний анклав у відповідь на напад ХАМАС 7 жовтня. Звернімо увагу, що на території Сектора Гази мешкає близько 2,3 мільйона людей.

Ізраїль оголосив про третю фазу операції

Це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. За його словами, військова операція вступила у третю фазу. Вона охоплює розширення наземних операцій в анклаві.

Цікаво, що зранку 31 жовтня бригади "Аль-Кассам", збройного крила ХАМАС, зробили заяву. Кажуть, що у вівторок вступили у бій із силами Ізраїлю, "які вторглися на південну вісь Гази, (в тому числі) з кулеметами, і обстріляли чотири автомобілі ракетами "Аль-Ясін 105". Це протитанкові ракети, які виробляють самі бойовики. Крім того, вони запевнили, що ракетами обстріляли два ізраїльські танки та бульдозери на північному заході Гази.