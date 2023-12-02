Ізраїль хоче створити буферну зону на кордоні із Сектором Гази, – Reuters

У Ізраїлі триває війна проти бойовиків ХАМАС, які на початку жовтня напали на державу. Там з'явилися плани облаштувати "буферну зону" на кордоні із Сектором Гази, щоб убезпечити себе.

Ізраїль повідомив про наміри створити буферну зону на палестинській стороні кордону Сектора Гази, щоб запобігти нападам у майбутньому. Про це виданню повідомили регіональні джерела.

Дивіться також Ізраїль понад рік мав детальний план нападу ХАМАС, але недооцінив бойовиків, – NYT

Наступ Ізраїлю може не припинитися

За даними трьох регіональних джерел, Ізраїль пов'язував свої плани зі своїми сусідами Єгиптом і Йорданією, а також Об’єднаними Арабськими Еміратами.

Саудівська Аравія, яка зупинила процес нормалізації відносин із Ізраїлем за посередництва США після того, як 7 жовтня ХАМАС напав на державу, була проінформована. За словами джерел, також було повідомлено про неарабську Туреччину.

Ініціатива не вказує на неминуче припинення наступу Ізраїлю. Водночас вона показує, що Ізраїль виходить за межі усталених арабських посередників, таких як Єгипет чи Катар, намагаючись сформувати післявоєнний Сектор Гази.

Причина такої ініціативи Ізраїлю у тому, що жодна арабська держава не виявила готовності надавати поліцію чи керувати Сектором Гази в майбутньому. Більшість рішуче засудила наступ Ізраїлю.

Ізраїль хоче створити буферну зону між сектором Газа та Ізраїлем з півночі на південь, щоб запобігти проникненню ХАМАС чи іншим бойовикам або нападам на Ізраїль,

– сказав високопоставлений представник регіональної служби безпеки.

Уряди Єгипту, Саудівської Аравії, Катару та Туреччини не відразу відповіли на запити про коментарі. Зв'язатися з йорданськими офіційними особами для коментаря не вдалося.

Позиція Ізраїлю

Офір Фальк, радник із зовнішньої політики прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, сказав, що план є більш детальним та базується на трирівневому процесі.

Окреслюючи позицію ізраїльського уряду, він сказав, що три рівні включають знищення ХАМАС, демілітаризацію Гази та дерадикалізацію анклаву. За його словами, буферна зона може бути частиною процесу демілітаризації. Подробиць він не повідомляв.

Позиція інших країн

Арабські країни відкинули мету Ізраїлю знищити ХАМАС. Вони вважають це неможливим.

У минулому вже велися розмови про створення буферної зони в Секторі Гази, але джерела сказали, що тепер він представляє їх арабським державам як частину своїх майбутніх планів.

Видання зазначає, що посадовець США сказав, що Вашингтон виступає проти будь-якого плану, який зменшує розмір палестинської території.

Йорданія, Єгипет та інші арабські держави висловили побоювання, що Ізраїль хоче витіснити палестинців із Сектору Гази. Ізраїльський уряд заперечує це.

Переосмислити цілі

Джерело в ізраїльських службах безпеки повідомило виданню, що ідею буферної зони "розглядають". Там також зазначили, що поки неясно, наскільки вона буде глибокою.

Два джерела в єгипетських службах безпеки заявили, що Ізраїль висунув ідею про роззброєння північної частини Сектора Гази та створення буферної зони на півночі цієї території під міжнародним контролем.

Одне з єгипетських джерел повідомило, що Ізраїль перемістився від акценту на відплату до демонстрації більшої готовності "переосмислити свої вимоги".

Регіональні джерела порівняли план буферної зони Сектора Гази з "зоною безпеки", яка колись була у Ізраїлю на півдні Лівану. Ізраїль евакуював цю зону, глибина якої становила близько 15 кілометрів, у 2000 році після багатьох років боїв і нападів ліванської Хезболли.

Ізраїль готовий заплатити високу ціну, щоб вигнати і повністю виселити ХАМАС з Гази в інші країни регіону, подібно до того, що він зробив у Лівані, але це не те саме. Позбутися ХАМАС важко,

– сказав регіональний чиновник.

Водночас ще одне джерело зазначило виданню, що буферна зона може зробити сили Нетаньягу ціллю у цій зоні.

У Секторі Гази пройшли жорстокі бої