Про це 24 Каналу заявив ізраїльський журналіст Цві Зільбер, зауваживши, що керівництво країни поставило ціллю війни – повністю ліквідувати військовий потенціал та владу ХАМАС. Тобто увесь адміністративно-керівний потенціал.

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"Ми повертаємося до питання – що вважати "перемогою". Поки Ізраїль на це питання не відповість сам для себе – неможливо перемогти, якщо ми не знаємо, що таке перемога. ХАМАС має перестати бути владою, має перестати бути фактично суверенним у Секторі Гази", – сказав ізраїльський журналіст.

ЦАХАЛ уже вкотре штурмує деякі райони у Секторі Гази. Ізраїльська армія бере під контроль певний район, а потім звідти йде. Згодом туди швидко заходить ХАМАС.

Передусім Ізраїль повинен надати американцям план про те, що буде наступного дня. На думку Цві Зільбера, Беньямін Нетаньягу все ще сподівається зловити лідера ХАМАС Яхья Сінвара.

Він не знає, що буде після. Він вважає, що, якщо він дістане Сінвара, ліквідують його у бою або візьмуть у полон, ось у цей момент – це буде "картинка перемоги". Він зможе сказати, що він "скинув владу ХАМАС". Насправді, це не так,

– додав ізраїльський журналіст.

Лідер бойовиків ховається дуже добре. Це має бути велике везіння, збіг багатьох обставин та неймовірна робота спецслужб для того, аби його відстежити.

Сценарії завершення війни

США проти того, аби Ізраїль проводив операцію у місті Рафах. Усе через те, що американці, мовляв, не розуміють мети.

У Рафаху можна знищити, наприклад, три батальйони ХАМАС і один батальйон "Ісламського джихаду". За умови, якщо вони ще там перебувають. Вони економлять свої сили та пересуваються під землею. Там, де ізраїльська армія наступає вдруге, бойовики проявляють кращі навички та вчаться на своїх помилках.

Якби Ізраїль надав чіткий план, сказав би американцям: "Ми завершуємо війну реокупацією Гази, відновленням нашої військової адміністрації на певний час, побудуємо нову владу палестинську, яка не буде афілійована з ХАМАС, – або сказали, – Ні, ми не хочемо перебувати в Газі, тому давайте палестинську автономію, реформувати",

– зазначив Цві Зільбер.

Цей сценарій можливий лише за умови, якщо ізраїльський прем'єр Нетаньягу вимовить словосполучення "палестинська держава". Утім, він не може цього зробити, адже у той момент у нього не стане коаліції й відбудуться дострокові вибори.

"Ми у пастці. Ця мета нині здається зовсім нездійсненною. Такі "кішки – мишки" можуть тривати ще рік, два, три, десять. Для Ізраїля така сильно затягнута війна – війна на виснаження – фактично програна війна", – наголосив ізраїльський журналіст.

Беньямін Нетаньягу не може ухвалити рішення. Він нині обирає між втратою популярності, розвалом коаліції та падінням свого міжнародного престижу аж до того, що його можуть оголосити підозрюваним у воєнних злочинах у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

"Я не впевнений, що нам вдасться повернути ситуацію хоча б, щоб знову вона була такою, як до 7 жовтня. У нас на Півночі "Хезболла". Там, найімовірніше, теж без війни не обійдеться. Не знаю, як можна було гірше керувати цією війною", – сказав Цві Зільбер.

Зверніть увагу! Бойовики ХАМАС напали на Ізраїль 7 жовтня 2023-го року. Вони убили понад 1200 людей та взяли у заручники близько 250. ЦАХАЛ у відповідь атакував Сектор Гази.

Нині в Ізраїлі фактично дійшло до бунта генералів, які говорять ізраїльському прем'єру, що, якщо він не ухвалить швидко рішення, вони масово підуть у відставку на чолі з міністром оборони.

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