Об этом 24 Каналу заявил израильский журналист Цви Зильбер, отметив, что руководство страны поставило целью войны – полностью ликвидировать военный потенциал и власть ХАМАС. То есть весь административно-руководящий потенциал.

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"Мы возвращаемся к вопросу – что считать "победой". Пока Израиль на этот вопрос не ответит сам для себя – невозможно победить, если мы не знаем, что такое победа. ХАМАС должен перестать быть властью, должен перестать быть фактически суверенным в Секторе Газа", – сказал израильский журналист.

ЦАХАЛ уже в очередной раз штурмует некоторые районы в Секторе Газа. Израильская армия берет под контроль определенный район, а потом оттуда уходит. Впоследствии туда быстро заходит ХАМАС.

Прежде всего Израиль должен предоставить американцам план о том, что будет на следующий день. По мнению Цви Зильбера, Биньямин Нетаньяху все еще надеется поймать лидера ХАМАС Яхья Синвара.

Он не знает, что будет после. Он считает, что, если он достанет Синвара, ликвидируют его в бою или возьмут в плен, вот в этот момент – это будет "картинка победы". Он сможет сказать, что он "сверг власть ХАМАС". На самом деле, это не так,

– добавил израильский журналист.

Лидер боевиков скрывается очень хорошо. Это должно быть большое везение, стечение многих обстоятельств и невероятная работа спецслужб для того, чтобы его отследить.

Сценарии завершения войны

США против того, чтобы Израиль проводил операцию в городе Рафах. Все из-за того, что американцы, мол, не понимают цели.

В Рафахе можно уничтожить, например, три батальона ХАМАС и один батальон "Исламского джихада". При условии, если они еще там находятся. Они экономят свои силы и передвигаются под землей. Там, где израильская армия наступает второй раз, боевики проявляют лучшие навыки и учатся на своих ошибках.

Если бы Израиль предоставил четкий план, сказал бы американцам: "Мы завершаем войну реоккупацией Газы, восстановлением нашей военной администрации на определенное время, построим новую власть палестинскую, которая не будет аффилирована с ХАМАС, – или сказали, – Нет, мы не хотим находиться в Газе, поэтому давайте палестинскую автономию, реформировать",

– отметил Цви Зильбер.

Этот сценарий возможен только при условии, если израильский премьер Нетаньяху произнесет словосочетание "палестинское государство". Впрочем, он не может этого сделать, ведь в тот момент у него не станет коалиции и состоятся досрочные выборы.

"Мы в ловушке. Эта цель сейчас кажется совсем невыполнимой. Такие "кошки – мышки" могут продолжаться еще год, два, три, десять. Для Израиля такая сильно затянутая война – война на истощение – фактически проигранная война", – подчеркнул израильский журналист.

Биньямин Нетаньяху не может принять решение. Он сейчас выбирает между потерей популярности, развалом коалиции и падением своего международного престижа вплоть до того, что его могут объявить подозреваемым в военных преступлениях в Международном уголовном суде в Гааге.

"Я не уверен, что нам удастся вернуть ситуацию хотя бы, чтобы снова она была такой, как до 7 октября. У нас на Севере "Хезболла". Там, вероятнее всего, тоже без войны не обойдется. Не знаю, как можно было хуже управлять этой войной", – сказал Цви Зильбер.

Обратите внимание! Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября 2023-го года. Они убили более 1200 человек и взяли в заложники около 250. ЦАХАЛ в ответ атаковал Сектор Газа.

Сейчас в Израиле фактически дошло до бунта генералов, которые говорят израильскому премьеру, что, если он не примет быстро решение, они массово уйдут в отставку во главе с министром обороны.

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