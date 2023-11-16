Вони не цінують життя: яку тактику застосовують бойовики ХАМАС
Ізраїль продовжує свою боротьбу проти ХАМАС. Бойовики використовуються цивільне населення як "живий щит", і це значно ускладнює завдання.
Експосол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман зазначив, що попереду важка робота. У розмові з 24 Каналом він наголосив, що для терористів людські життя нічого не варті.
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Боротьба з терористами
13 листопада військові ЦАХАЛ увійшли до будівлі парламенту в Газі. Її захопила 7 бронетанкова бригада та піхотна бригада "Голані". Повідомлялося, що ХАМАС втратив контроль над регіоном.
"Сам факт захоплення парламенту – всім показати, що (ЦАХАЛ – 24 Канал) на шляху знищення ХАМАС. Але це суто символічний акт, не більше. Ще попереду війна і довгий процес", – пояснив експосол Ізраїлю в Росії.
Аркадій Міл-Ман про війну між ХАМАС та Ізраїлем: дивитись відео
Вже у середу, 15 листопада, будівля парламенту була знищена. В мережі показали відео масштабного підриву.
Того ж дня ізраїльські військові увійшли до госпіталю "Аль-Шифа", де знайшли велику кількість зброї бойовиків. Вони прикривалися цивільним населенням як "живим щитом".
У них проста логіка – вони (ХАМАС – 24 Канал) будували склади, штаби в тих місцях, щоб був у них "живий щит". Вони знали, що це ми бомбити не будемо. Там немає жодного дотримання міжнародного гуманітарного права,
– наголосив Аркадій Міл-Ман.
За його словами, ізраїльські військові знайшли дитячі речі. Це свідчить про те, що бойовики утримували у заручниках маленьких дітей.
"Вони не цінують ні життя, нічого. Тому цивільне населення вони спеціально використовують", – пояснив експосол тактику загарбників.
Зазначимо, що у лікарні ізраїльські військові знайшли зброю, розвідувальні матеріали, військову техніку та обладнання. Також оперативний штаб зв'язку та форму, яка належить ХАМАС. Використовувати лікарню для терору – повне порушення міжнародного права, наголосили ізраїльські військові.
Війна між ХАМАС та Ізраїлем: останні новини
- 15 листопада ізраїльські військові зайшли не територію лікарні "Аль-Шифа". Операція розпочалася вночі. Бойовики заперечили, що використовують цивільне населення як "живий щит". У Білому домі закликали утриматися від авіаударів по будівлі.
- 14 листопада ЦАХАЛ взяв під контроль низку важливих будівель у Газі. Зокрема, парламент, урядовий комплекс та штаб-квартиру поліції. Крім цього захоплено так званий будинок губернатора, де розташовувалися офіси військових підрозділів.
- Видання WP пише, що ХАМАС планував розв'язати кривавішу війну. За даними розвідок, палестинські бойовики хотіли дістатися Західного берега річки Йордан. Нагадаємо, ХАМАС напав на Ізраїль 7 жовтня.