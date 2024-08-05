Ізраїль готовий дати відсіч: підполковник запасу ЦАХАЛ оцінив загрозу удару з боку Ірану

Ситуація на Близькому Сході відчутно загострилася після того, як в Ірані ліквідували очільника ХАМАС Ісмаїла Ганію. Країна пригрозила відповіддю Ізраїлю та може готуватися до удару в найближчі години.

Ізраїльський політолог, підполковник запасу ЦАХАЛ Аріє Зайден розповів 24 Каналу, що немає підстав звинувачувати Ізраїль у вбивстві Ганії. Втручання в повітряний простір Ірану не було, тому влада має сама з'ясувати, що трапилось.

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Чи наважиться Іран на удар

Насамперед варто зважити на потенціал обох країн. Іран вже робив спробу атакувати Ізраїль у квітні 2024 року. Тоді випустили сотню ракет і дронів. Втім більшість вдалося перехопити. За словами Аріє Зайден, це був максимальний потенціал Ірану.

Коаліція союзників Ізраїлю змогла дати відповідь. До того ж мовиться не лише про кількість ракет чи БпЛА, а про кількість платформ для їхнього запуску. Крім того, повітряні цілі йшли хвилями, а з такими атаками Ізраїль може впоратися.

Ізраїль готовий дати відсіч. Ми маємо достатньо широку підтримку не тільки американців, але й інших країн. Думаю, з кожним днем шанси на удар зменшуються,

– сказав підполковник запасу ЦАХАЛ.

Якщо Іран хоче діяти у правовому полі, як про це заявив, то має спершу встановити відповідальних за вбивство Ганії, а не звинувачувати Ізраїль. Ба більше, з коаліцією ізраїльських союзників він точно не впорається.

"Як бачимо, риторика залишається дуже агресивною, але від переходу до практичних дій поки всі утримуються", – підсумував Аріє Зайден.