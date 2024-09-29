Чи буде повномасштабна війна між Ізраїлем та "Хезболлою": у Байдена висловились

Ізраїль не зможе безпечно повернути людей до своїх домівок ведучи повномасштабну війну. Тож найкращим виходом з цієї ситуації буде дипломатичний шлях.

Таку думку, як зазначає The Guardian з посилання на його інтерв'ю CNN, висловив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі. За його словами, Сполучені Штати слідкують за ситуацією, зокрема за діями "Хезболли".

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Кірбі прокоментував ймовірність повномасштабної війни між Ізраїлем та "Хезболлою"

Ізраїль говорить, що його мета – убезпечити північні райони країни від ракетних обстрілів з боку Хезболли та дозволити тисячам переміщених жителів повернутися додому. Однак, як наголосив речник Білого дому, Ізраїль не зможе безпечно повернути людей до своїх домівок на півночі країни, ведучи повномасштабну війну.

Тотальна війна з "Хезболлою", а тим більше з Іраном, не є способом досягти цього. Якщо ви хочете повернути цих людей додому безпечно і стабільно, ми вважаємо, що дипломатичний шлях є правильним,

– заявив він.

За його словами, США спостерігають за тим, що робить "Хезболла", намагаючись заповнити вакуум у керівництві, і продовжують обговорювати з Ізраїлем правильні наступні кроки. "Ми не приховували того факту, що ми не обов'язково розглядаємо тактичні страти, так само як вони розглядають захист (цивільного населення – 24 Канал)", – додав він.

Кірбі також вкотре наголосив, що підтримка Ізраїлю з боку Сполучених Штатів залишається незмінною.

До слова, CNN пише, що США вбачають ознаки підготовки можливого наземного вторгнення Ізраїлю до Лівану. Зокрема, Єрусалим переміщає свої сили до північного кордону. За словами одного з чиновників, така оцінка ґрунтувалася на мобілізації ізраїльських військ і зачистці територій у межах підготовки до початку наземного вторгнення.